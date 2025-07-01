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大罷免選情升溫鄭正鈐提告 林志潔回應了

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
鄭正鈐今天提告刑法加重毀謗和選罷法的意圖使人罷免通過。他指出，這些看板中的不實指控，包含他是賣台亡國以及刪減6212億的總預算，這些不知道數字從哪裡來，竟然可以大言不慚、造謠抹黑抹紅等，透過大型看板來控訴他，這是非常不合理。圖／鄭正鈐提供
鄭正鈐今天提告刑法加重毀謗和選罷法的意圖使人罷免通過。他指出，這些看板中的不實指控，包含他是賣台亡國以及刪減6212億的總預算，這些不知道數字從哪裡來，竟然可以大言不慚、造謠抹黑抹紅等，透過大型看板來控訴他，這是非常不合理。圖／鄭正鈐提供

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，備受各界矚目；鄭正鈐今指出，竹市地方各處掛抹黑看板惡意毀謗，因此他今前往新竹地方檢察署按鈴申告，向立委柯建銘、民進黨新竹市黨部主委施乃如與新竹雙罷領銜人林志潔、戴振博等人提告。林志潔回應，在三階投票前對已結束的二階，已經下架的看板來提告，除了騷擾罷團，恫嚇志工，看不出來有其他的作用。

林志潔稍早用三點回應鄭正鈐提告行動，她說，第一，這是對罷團的第三度提告，在三階投票前對已經結束的二階，已經下架的看板來提告，除了騷擾罷團，恫嚇志工，看不出來有其他的作用。身為立委，躲在言論免責權的保護傘下，一而再再而三騷擾一般民眾，浪費司法資源，應予譴責。

第二，林志潔說，本次預算刪凍，是台灣史上最荒謬的一次預算審查，連提出刪減的藍白立委自己都搞不清楚亂刪了哪些，還有在主決議中胡亂凍結、亂附條件的情況，鄭正鈐身為新竹立委，竟然刪減園區經費，還好意思告罷團？

林志潔指出，第三，鄭正鈐說他沒有親共賣台，她想這個還是留著去跟檢察官說明，不然就是請拿出和國台辦的微信通聯紀錄來自清一下墨寶之亂比較重要，騷擾罷團是無法達到澄清的效果的。

鄭正鈐今天提告刑法加重毀謗和選罷法的意圖使人罷免通過。他指出，這些看板中的不實指控，包含他是賣台亡國以及刪減6212億的總預算，這些不知道數字從哪裡來，竟然可以大言不慚、造謠抹黑抹紅等，透過大型看板來控訴他，這是非常不合理。

罷免

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