金馬男星陳慕義批選上太驕傲 林沛祥：不是大聲羞辱就會贏

金馬獎最佳男配角得主、資深男星陳慕義今天與罷免國民黨基隆立委林沛祥志工到七堵南興市場掃街，請民眾投下同意票換掉不合格立委，批林沛祥選上立委後太驕傲。林沛祥一早也在武嶺街站路口，請民眾投不同意票，並回擊「不是大聲去羞辱對方就會贏」。

陳慕義說，林沛祥立委選上了之後太驕傲，連立委要做什麼都不知道，是人格和品格上的問題，大罷免國民黨陣營已經緊張了，請大家投同意票，換掉不合格立委。

罷免林沛祥領銜人陳青逸說，針對7月21日的辯論會，他會出席，他會要求林沛祥說明500多天做了什麼事，也希望林沛祥講的不是一些人民聽不懂的「政績」說明會，盼林沛祥用人民聽得懂的話來說明，可以當場向市民道歉，要好好交代去中國大陸北京做了什麼，為何在立法院沒有提案。

陳青逸表示，今天由到資深演員陳慕義帶領志工到七堵南興市場拜票，希望每一人再拉三票，他們對目前選情很有信心，預計可衝到8到9萬票望得勝選。

對於林沛祥喊出藍白合，陳青逸表示，基隆不需要政黨分贓，這是國民黨和民眾黨利益分贓。

林沛祥今天一如往常，一早就到路口舉牌，他說，這次最關鍵的是投票率，7月26日大家要出來反惡罷投下不同意票，就和去年罷免市長一樣，大家再次站出來投不同意票，他相信勤能補拙，並反批罷團「不是大聲就會贏，不是大聲去羞辱對方就會贏。」

林沛祥表示，他站路口看到很多感動的畫面和互動，覺得辛苦是值得的，有的是過去的支持者，有的是議員一路到現在的長輩，特別跟他加油打氣，讓他很感動，繼續努力下去。