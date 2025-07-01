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司法追殺？ 朱立倫傅崐萁開講前黨部遭搜 蔣萬安14字回應
大罷免7月26日投票僅剩20幾天，國民黨花蓮黨部今才要辦兩場「花蓮反惡罷團結大會」，但在活動前，卻驚傳縣黨部遭到搜索，主委盧新榮也被帶走。北市長蔣萬安今也被問，是否認為司法追殺？蔣說，「司法是否公平公正，民眾都會檢驗」。
蔣萬安今天上午主席北捷遊憩公司開幕，對於大罷免投票倒數，蔣萬安也被問及台北市五席藍委的反罷免氛圍是否有改變？蔣萬安說，其實現在最後剩下20幾天，在台北市五席國民黨立委，是去年透過選舉民眾一票一票選出來，他們在立院的表現大家有目共睹，發揮強力監督力量，也幫民眾看緊荷包。
蔣說，台北市五席藍委在地方上，也跟北市府密切合作，不管是捷運興建、校舍改建、電纜地下化等，都受到民眾肯定，他一定會堅定與五位立委站在一起，度過
大罷免。
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