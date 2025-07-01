影／大罷免名人助講團 高喊八方支援挺ALL罷

媒體人黃益中、陳東豪、陳敏鳳、徐嶔煌、范世平與立委林俊憲、罷團山除薇害發言人阿美上午一起出席「八方支援挺ALL罷 林俊憲成立大罷免名人助講團 」記者會，高喊口號呼籲民眾於7月26日啟動大罷免投票。

立委林俊憲近期陸續到全台各地實地協助罷免外，再為「挺罷」推出新策略，舉行記者會宣布集結八位知名媒體人及罷團成員，成立全台巡迴助講團，表示只要罷團有需求，助講團成員就會到各地協助。林俊憲表示從上周開始接受罷團的邀請到全國各地協助，也和許多罷團夥伴接觸，了解他們的需求。過程中發現現在罷團行動以深入市場等人潮聚集地掃街和宣講為主，但苦於缺乏足夠高知名度的政治人物或媒體人，難以發揮「母雞帶小雞」的效應。現在全國有31個罷團，每周都會舉辦數場活動，對「母雞」的需求很大，便有了籌組宣講團的想法，召集一群長期對大罷免支持且有高知名度的媒體人友情相助，再加上陳柏惟以及「山除薇害」團隊的阿美，希望能為罷團的掃街宣講活動增加人氣。 媒體人黃益中（左起）、陳東豪、陳敏鳳、立委林俊憲、罷團山除薇害發言人阿美、媒體人徐嶔煌、范世平上午一起出席「八方支援挺ALL罷 林俊憲成立大罷免名人助講團 」記者會，將深入市場等人潮聚集地掃街和宣講，呼籲民眾踴躍參加大罷免於7月26日啟動的投票。記者蘇健忠／攝影