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鄭正鈐按鈴提告柯建銘等人 指控抹黑看板毀謗惡意攻擊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市立委鄭正鈐今天協同偕同新竹市議會國民黨團總召陳慶齡議員及律師王耀星等人，前往新竹地方檢察署按鈴申告。記者郭政芬／攝影
新竹市立委鄭正鈐今天協同偕同新竹市議會國民黨團總召陳慶齡議員及律師王耀星等人，前往新竹地方檢察署按鈴申告。記者郭政芬／攝影

新竹市立委鄭正鈐今天前往新竹地方檢察署按鈴申告，向立委柯建銘、民進黨新竹市黨部主委施乃如與新竹雙罷領銜人林志潔、戴振博等人提起告訴。鄭正鈐指出，竹市地方各處掛抹黑看板惡意毀謗，他提告來還原真相。

鄭正鈐今天提告刑法加重毀謗和選罷法的意圖使人罷免通過。他指出，這些看板中的不實指控，包含他是賣台亡國以及刪減6212億的總預算，這些不知道數字從哪裡來，竟然可以大言不慚、造謠抹黑抹紅等，透過大型看板來控訴他，這是非常不合理。

鄭正鈐說，透過按鈴申告還原真相，讓市民了解事實，「新竹市民對於看板中這些令人造成不悅的內容，應該是很有感。」

對於提告柯建銘，鄭正鈐解釋，因為看板上有這些資料，這幾個人都有留下名字，到底是誰來做看板，需要他們來做說明，看板上有出現的名字，他就先提告。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡、竹市議員吳旭豐、徐美惠和黃美慧今天也陪同鄭正鈐到地檢，陳慶齡表示，很多不實看板造成地方市民的恐懼，為什麼罷免沒有過就是賣台、財產歸零？這些不實際的指控，對於民眾的生活造成嚴重困擾，呼籲民進黨立刻撤掉看板，還給地方乾淨的市容。

7月26日將舉辦罷免投票，鄭正鈐近期也加快腳步與民溝通，他表示，將會持續舉辦市政說明會，與民眾報告這段時間所做的事情，爭取肯定與支持。

媒體追問是否與停職的市長高虹安合體？鄭正鈐回應，他們已經合體很多事情，這次新竹市的罷團，其實就是民進黨，他們做很多不實指控，也同時罷免市長和立委，因此他與高虹安市長完全整合一起，一起來反對惡霸，護住新竹市的發展與台灣的民主。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，很多不實看板造成地方市民的恐懼，為什麼罷免沒有過就是賣台、財產歸零？圖／立委鄭正鈐辦公室提供
新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，很多不實看板造成地方市民的恐懼，為什麼罷免沒有過就是賣台、財產歸零？圖／立委鄭正鈐辦公室提供
鄭正鈐今天提告刑法加重毀謗和選罷法的意圖使人罷免通過，他指出，這些看板中的不實指控，包含他是賣台亡國以及刪減6212億的總預算，這些不知道數字從哪裡來。圖／立委鄭正鈐辦公室提供
鄭正鈐今天提告刑法加重毀謗和選罷法的意圖使人罷免通過，他指出，這些看板中的不實指控，包含他是賣台亡國以及刪減6212億的總預算，這些不知道數字從哪裡來。圖／立委鄭正鈐辦公室提供
新竹市立委鄭正鈐指出，竹市地方各處掛抹黑看板惡意毀謗，他提告來還原真相。記者郭政芬／攝影
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