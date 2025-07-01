鄭正鈐按鈴提告柯建銘等人 指控抹黑看板毀謗惡意攻擊

新竹市立委鄭正鈐今天前往新竹地方檢察署按鈴申告，向立委柯建銘、民進黨新竹市黨部主委施乃如與新竹雙罷領銜人林志潔、戴振博等人提起告訴。鄭正鈐指出，竹市地方各處掛抹黑看板惡意毀謗，他提告來還原真相。

鄭正鈐今天提告刑法加重毀謗和選罷法的意圖使人罷免通過。他指出，這些看板中的不實指控，包含他是賣台亡國以及刪減6212億的總預算，這些不知道數字從哪裡來，竟然可以大言不慚、造謠抹黑抹紅等，透過大型看板來控訴他，這是非常不合理。

鄭正鈐說，透過按鈴申告還原真相，讓市民了解事實，「新竹市民對於看板中這些令人造成不悅的內容，應該是很有感。」

對於提告柯建銘，鄭正鈐解釋，因為看板上有這些資料，這幾個人都有留下名字，到底是誰來做看板，需要他們來做說明，看板上有出現的名字，他就先提告。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡、竹市議員吳旭豐、徐美惠和黃美慧今天也陪同鄭正鈐到地檢，陳慶齡表示，很多不實看板造成地方市民的恐懼，為什麼罷免沒有過就是賣台、財產歸零？這些不實際的指控，對於民眾的生活造成嚴重困擾，呼籲民進黨立刻撤掉看板，還給地方乾淨的市容。

7月26日將舉辦罷免投票，鄭正鈐近期也加快腳步與民溝通，他表示，將會持續舉辦市政說明會，與民眾報告這段時間所做的事情，爭取肯定與支持。