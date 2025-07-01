雲林罷團再成立總部 端出麻油雞揶揄立委丁學忠
全台大罷免將於7月26日投票，雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠也在被罷免之列，雲林縣拔釘罷團繼虎尾罷免總部，今在水林鄉開設罷免總部，並將與山線「圓仔花人民會館」同步進行罷免宣傳。
罷免投票進入倒數，雲林縣拔釘罷團今在水林鄉成立罷免總部，發言人露西歸表示，這次水林罷免總部成立後，將同步擴大組織動能至山線地區，與「圓仔花人民會館」進行宣傳。
今總部記者會上罷團也端出一大鍋麻油雞，號召民眾連署，露西歸表示，先前常在社群媒體上看到丁學忠煮麻油雞，既然他的廚藝這麼好，就讓他回歸當麻油雞總鋪師，不要把才能浪費在立法院。
丁學忠表示，尊重罷團成立總部，但「我煮的是燒酒雞，真的很好吃，想吃我可以煮給他們吃，也許吃完之後，他們想法會改變，會覺得這個世界很美好」。
露西歸表示，接下來將公布一系列跨縣市、跨團隊的行動計畫，啟動「三天一小拔，五天一大拔」全台拔釘行動，持續累積動能，一路推進至7月26日投票日。
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