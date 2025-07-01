快訊

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

賴總統財產申報曝光 存款增近910萬、美債匯損達118萬

雲林罷團再成立總部 端出麻油雞揶揄立委丁學忠

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林拔釘罷團今在水林鄉成立罷免總部，並端出麻油雞揶揄立委丁學忠。記者陳雅玲／攝影
雲林拔釘罷團今在水林鄉成立罷免總部，並端出麻油雞揶揄立委丁學忠。記者陳雅玲／攝影

全台大罷免將於7月26日投票，雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠也在被罷免之列，雲林縣拔釘罷團繼虎尾罷免總部，今在水林鄉開設罷免總部，並將與山線「圓仔花人民會館」同步進行罷免宣傳。

罷免投票進入倒數，雲林縣拔釘罷團今在水林鄉成立罷免總部，發言人露西歸表示，這次水林罷免總部成立後，將同步擴大組織動能至山線地區，與「圓仔花人民會館」進行宣傳。

今總部記者會上罷團也端出一大鍋麻油雞，號召民眾連署，露西歸表示，先前常在社群媒體上看到丁學忠煮麻油雞，既然他的廚藝這麼好，就讓他回歸當麻油雞總鋪師，不要把才能浪費在立法院。

丁學忠表示，尊重罷團成立總部，但「我煮的是燒酒雞，真的很好吃，想吃我可以煮給他們吃，也許吃完之後，他們想法會改變，會覺得這個世界很美好」。

露西歸表示，接下來將公布一系列跨縣市、跨團隊的行動計畫，啟動「三天一小拔，五天一大拔」全台拔釘行動，持續累積動能，一路推進至7月26日投票日。

雲林拔釘罷團今在水林鄉成立罷免總部，並端出麻油雞揶揄立委丁學忠。記者陳雅玲／攝影
雲林拔釘罷團今在水林鄉成立罷免總部，並端出麻油雞揶揄立委丁學忠。記者陳雅玲／攝影
雲林拔釘罷團今在水林鄉成立罷免總部，並端出麻油雞揶揄立委丁學忠。記者陳雅玲／攝影
雲林拔釘罷團今在水林鄉成立罷免總部，並端出麻油雞揶揄立委丁學忠。記者陳雅玲／攝影
雲林拔釘罷團今在水林鄉成立罷免總部，並端出麻油雞揶揄立委丁學忠。記者陳雅玲／攝影
雲林拔釘罷團今在水林鄉成立罷免總部，並端出麻油雞揶揄立委丁學忠。記者陳雅玲／攝影

罷免

延伸閱讀

雲林罷團要告了！指控張麗善、丁學忠違反選罷法 張：罷團不該雙標

雲林立委丁學忠成立反罷免總部 朱立倫與藍白立委都來力挺了

雲林拔釘罷團籲對手行政中立 張麗善：反罷也要發聲捍衛權益

藍立院黨團告發罷團灌水達九成 陳玉珍：檢調有偵辦嗎

相關新聞

獨／檢調發動北中南東全台大搜索 藍轟：救大罷免？

北檢偵辦民進黨原住民立委陳瑩罷免案疑涉不實連署，上周傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲與專委李得全，複訊後無保請回。傳出檢調今...

朱立倫傅崐萁開講前 國民黨花蓮縣黨部遭搜索

國民黨花蓮縣黨部今天舉辦兩場次「花蓮反惡罷團結大會」，是大罷免以來藍營在花蓮第一場大型的反罷免活動，但在活動開始前，驚傳...

罷團控公車廣告遭下架 桃市府：未干預

桃園市第1選區罷免牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒昨指控，在全桃園25輛公車、18面以上LED牆刊登罷免廣告突遭關切而暫停，可能...

司法追殺？ 朱立倫傅崐萁開講前黨部遭搜 蔣萬安14字回應

大罷免7月26日投票僅剩20幾天，國民黨花蓮黨部今才要辦兩場「花蓮反惡罷團結大會」，但在活動前，卻驚傳縣黨部遭到搜索，主...

曾協助罷免連署 國民黨台東縣黨部今遭搜索

檢調全台多地發動搜索，國民黨台東縣黨部曾協助收集立委伍麗華及陳瑩罷免連署同意書，今早10時多，屏東縣調查站人員前往黨部搜...

鄭正鈐按鈴提告柯建銘等人 指控抹黑看板毀謗惡意攻擊

新竹市立委鄭正鈐今天前往新竹地方檢察署按鈴申告，向立委柯建銘、民進黨新竹市黨部主委施乃如與新竹雙罷領銜人林志潔、戴振博等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。