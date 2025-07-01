指馬英九「自稱區長」 蕭旭岑憂賴總統心智：謊言工廠廠長

賴清德日前在團結國家第三講，提及2008年海協會長陳雲林訪台時，前總統馬英九自稱「區長」，不敢自稱總統。藍營直指這是編造、信口雌黃。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九若要提告，理論上會贏，但浪費司法資源，請賴總統請好自為之，不要當謊言製造工廠的廠長。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，他很訝異的是，賴清德總統完全沒有任何事實根據地指控別人，而且講得一副這完全是事實的樣子。當時馬英九在台北賓館見陳雲林，司儀高喊「總統蒞臨」，陳雲林當然是代表大陸來的，當然不會稱呼馬英九為「總統」，就像我們也不會稱習近平為「主席」一樣，這是兩岸互不承認主權的慣例。

蕭旭岑說，賴清德居然把網路上一直惡意扭曲、指控馬英九多年的「區長」拿出來講，從這個小細節，他很擔心賴總統的心智狀況，代表他習慣於把很多網路上的謠言跟扭曲的事實，變成他的智識，從第一講到第三講都錯誤百出。

蕭旭岑說，傳出賴清德的文稿都是他自己決定的。以他在總統府服務過的經驗，理論上總統的文告或是講稿都是非常慎重的，通常要一改再改，馬英九曾有改到80幾次的，聽說蔡英文也有改過70幾次，字斟句酌，每個細節都不能出錯；可是當總統自己想講、又錯誤百出的時候，就變得很恐怖。

蕭旭岑說，賴總統習慣把錯誤的資訊當成事實習慣，把扭曲過後的謠言當成真相。他可以合理懷疑，賴在判斷其他國家大政，特別是國家安全，台海局勢的時候，有沒有可能習慣把扭曲的事實當成資訊？他感到非常恐慌。

不過，蕭旭岑也說，外界解讀，賴清德知道這些資訊都是錯的還是要講，因為他要鞏固基本盤，只要7月26日大罷免能催出25％到30％投出同意票，他就贏了。即使他知道社會上稍微有一點智識的人都會覺得離譜，可是他不管，只要他能在十講凝聚大罷免的支持者出來投票，再透過司法各種手段壓低藍營的投票率，他自認為他就贏了。

蕭旭岑說，這是非常悲哀的事情，一國之君怎麼可以隨便亂講。他最近開始覺得，是不是應該跟前總統蔡英文道歉。過去藍營常常譏笑蔡英文是「讀稿機」，可事後來看，讀稿應該是蔡英文的的職業道德，至少不會講出明顯的事實錯誤。

他也提到，很多人建議，賴總統的談話侮辱到馬英九的人格，引導國人懷疑馬英九的忠誠度，是不是應該提告。蕭旭岑說，他還沒正式問過馬英九對這個議題的意見，但現在司法都掌握在民進黨手裡，很多人會覺得，就算提告到最後也是不起訴；第二是就算告了，「前總統告現任總統」，對民主也不是非常好的示範。

蕭旭岑呼籲，賴清德請好自為之，馬英九如果要告，理論上會贏，因為完全沒有根據事實來汙衊他，但如果告了，是浪費司法資源，希望賴留點口德，以後講到任何人拜託基於事實，不要信口雌黃，不能當了清除雜質工廠跟東廠的雙廠長，還要當謊言製造工廠的廠長，非常過分。