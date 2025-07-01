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伍麗華罷免連署涉不法 屏東地檢今搜索國民黨花蓮縣黨部

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東地檢署指揮，今搜索國民黨花蓮縣黨部，主委盧新榮等4人遭帶回。據了解，與民進黨山地原民立委伍麗華罷免連署案有有關。屏東地檢外觀。圖／報系資料照
屏東地檢署指揮，今搜索國民黨花蓮縣黨部，主委盧新榮等4人遭帶回。據了解，與民進黨山地原民立委伍麗華罷免連署案有有關。屏東地檢外觀。圖／報系資料照

國民黨花蓮縣黨部今舉辦兩場次「花蓮反惡罷團結大會」，是大罷免以來藍營在花蓮第一場大型反罷免活動，未料活動開始前，由屏東地檢署指揮，今搜索花蓮縣黨部，主委盧新榮等4人遭帶回。據了解，與民進黨山地原民立委伍麗華罷免連署案有關。

民進黨山地原民立委伍麗罷免提議涉不法，伍麗華今年4月到屏東地檢署提告罷免案領銜人張芳碩涉偽造文書等罪。伍麗華當時說，第一階段連署，死亡連署最高有189份，其他不合格份數1500多份，她合理認為有造冊、抄名冊，甚至非原住民也連署罷免，她只能透過提告。

屏東地檢署5月14日發動搜索，帶回領銜人張芳碩、新竹縣高姓男子、花蓮縣連姓男子，檢方訊問後，張芳碩向法院聲押獲准，高男、連男，各10萬交保，限制出境出海。張芳碩目前仍在押。

屏東地檢署今搜索國民黨花蓮縣黨部，據了解帶回主委盧新榮等4人。檢方不願證實，僅表示，搜索行動是屏東地檢署執行案件，會等吿一段落後會再對外說明。

立委伍麗華遭罷免案最後未成案。

罷免

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