檢調全台大搜索 國民黨凌濤：還要逼死多少人？

台北市前副市長彭振聲捲柯文哲京華城容積率弊案，今早準備開庭時接到妻子墜樓噩耗，痛哭嘶吼「我不想活了」、「國家怎麼變這樣」等語，而檢調今大動作搜索國民黨各地黨部，國民黨桃園市議員凌濤批賴清德總統與司法檢調「還要逼死多少人」。

「把異己雜質剷除完，台灣就團結了嗎？」凌濤表示，檢調上午發動全台大搜索，組發會副主委家中遭搜索，彭振聲出庭也傳出家人噩耗，多人不當羈押，賴清德總統還要逼死多少人？打掉雜質行動提前啟動了嗎？

凌濤說，民眾只要賴清德政府司法公正對待每個人，有這麼困難嗎？司法已死，組發會2名同仁無保請回，查無實證，結果今早搜索家中，把癌末黨工李得全帶往屏東查辦，同步北中南東要挽救團結十講帶來的劣勢，拿人民的鮮血祭旗，這是什麼樣的民主台灣，「我們為往生者哀悼，也願生者堅強，對抗獨裁惡質的政府」。

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