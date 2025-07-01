林俊憲助攻桃園罷免 牛煦庭酸：賴上第一線嫡系也要表現

距726罷免投票剩不到1個月，民進黨立委林俊憲今早和桃園罷團合體到南崁市場掃街。對於國民黨立委牛煦庭遭爆用私人臉書帳號發文罵罷團是「垃圾」，林俊憲說，抗議公民不是垃圾，一定要集合公民力量罷掉不適任立委。牛煦庭則反嗆，林是賴清德嫡系中的嫡系，隨著賴總統被曹興誠綁架到第一線，林當然也要有所表現，他充分尊重。

林俊憲今天一早從台南趕到南崁市場，與桃園罷團合體掃街。罷團今也宣布展開行腳爭取認同，一路上有民眾表達支持，不過也有民眾大喊「大罷免大失敗」，雙方險些產生衝突。

林俊憲表示，受到桃園罷團邀請特地前來，針對牛煦庭臉書發文一事他要提出嚴正抗議，「南崁不是外地，公民不是垃圾」，對於不適任、毀憲亂政、親中舔共的立委，一定要集合公民力量將桃園6席藍委全部罷掉。

桃市第一選區罷免領銜人陳曉煒表示，罷團日前在25輛公車及18面LED牆面下廣告卻遭下架，他們不針對業者，相信業者也是備受壓力；只希望所有公民都能安居樂業，不會因為政治人物或政黨顏色不同就必須選邊站或產生莫名恐懼。

陳曉煒說，業者曾稱廣告下架是因肖像權問題，但罷團並未使用照片而是用畫的方式，每個看板都有署名，法律責任由罷團承擔；對照罷團處境，第四選區立委萬美玲掛出許多「建商看板」，讓他們感到很無力，接下來罷團將開始為期2周的行腳活動，希望透過行動讓民眾了解，公民團體雖然資源有限，但有雙腳、有毅力，會堅持到最後一刻拉下所有不適任立委。

面對罷免壓力，牛煦庭表示，林俊憲是賴清德嫡系中的嫡系，隨著賴清德被曹興誠綁架，必須要跳第一線展開團結十講，林俊憲作為首席當然也要有所表現，巡迴到每個選區，對此他充分尊重。