大惡罷若大失敗 吳宗憲：請賴清德辭黨主席當全民總統

罷免首波投票日定於726，國民黨立委吳宗憲今表示，他期待民進黨大惡罷大失敗之後，立法院民進黨不過半，身兼民進黨主席的賴清德總統就辭去主席，好好做個全民總統。

吳宗憲表示，在民進黨立院黨團總召柯建銘不斷說大罷免是其主導及策畫下，民進黨主席賴清德也在中常會下令大動員協助罷團，明眼人一定知道現在的「惡罷」就是兩位挑起。在賴清德主席號召的青鳥們加持下，台灣社會陷入各種光怪陸離的抓「共匪」行動、出征觀看中國大陸流行用語及影音的人，嚴重撕毀內部團結、劇烈破壞和睦生活，只允許社會出現綠色的聲音，「其餘」皆是「雜」音。

吳宗憲說，當賴清德總統用團結十講，從長毛象至他說台灣話客家人聽得懂嗎？再到讓其餘人種不夠「綠」變「雜質」，最後來到連制憲都不知道有台灣代表的瞎說，每次演講都必定分化台灣，這不是總統該做的事，賴清德主席正躲在總統的身分裡，企圖瞞騙眾人來號召罷免。

吳宗憲認為，當前台灣正面臨嚴峻挑戰，就算不翻開兩岸的兵兇戰危，也正面臨關稅、產業外移、台幣升值的衝擊，將有可能讓中小型出口商難以承受，而導致訂單缺乏，引發一波倒閉而造成大量失業潮。還有，高房價讓人買不起、詐騙到處橫行，通貨膨脹不斷攀升、醫療體系離職瀕危、貧富差距急速加劇等等，有多少民生議題，是急需用總統身分號召人民、政府、企業、社團來團結面對，尋求共識來解決問題。

吳宗憲指出，如果還是黨主席，執政黨唯一要確保的是不斷「藉由」勝選來拿下執政權，所以才有選輸翻桌來弄罷免，這並非選舉與罷免的真諦，完全被政黨私利薰心。7月26日必須出來投「不同意罷免票」，讓賴清德主席放下屠刀，團結為國，專心做好賴清德總統，在朝野間尋求共解，帶台灣走出泥淖。