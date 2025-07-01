影／檢調全台大搜索 藍營花蓮宣講突宣布一「好消息」

國民黨花蓮縣黨部今天舉辦大型反罷免活動，黨主席朱立倫來開講，但縣黨部在活動前2小時遭搜索，主委盧新榮也被帶走，在上午10時左右回到現場，他證實與綠營原民立委伍麗華死亡連署案有關，但不願多透露細節，黨部管理黨員名冊的一組胡姓總幹事也被帶走。

花蓮縣黨部今天舉辦兩場次反惡罷活動，首場上午9時30分在市區的花蓮縣中正體育館登場，但上午7時許，屏東檢調到相距近50公尺的縣黨部搜索，並將盧新榮帶走，盧新榮在上午10時許回到中正體育館，對於被帶走一事沒有多說，僅說「沒事，沒事，謝謝關心」。

上午10時許，反罷免活動現場主持人宣布好消息「主委回來了」，鄭麗文隨即上台宣講說，主委剛從地檢署走出來，「又來抄家，又來抓人，這就是我們偉大總統賴清德」。

鄭麗文說，一方面開口說要團結時講，又出殺手想要團滅在野黨，彷彿警總再現，「這不是警察國家，什麼才是警察國家？」 現在司法也是民進黨開的，統統要「信賴」。