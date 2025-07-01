影／檢調全台大搜索 藍營花蓮宣講突宣布一「好消息」

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聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣黨部今天舉辦大型反罷免活動，黨主席朱立倫來開講，但縣黨部在活動前2小時遭搜索，主委盧新榮也被帶走，在上午10時左右回到現場。圖／民眾提供
國民黨花蓮縣黨部今天舉辦大型反罷免活動，黨主席朱立倫來開講，但縣黨部在活動前2小時遭搜索，主委盧新榮也被帶走，在上午10時左右回到現場。圖／民眾提供

國民黨花蓮縣黨部今天舉辦大型反罷免活動，黨主席朱立倫來開講，但縣黨部在活動前2小時遭搜索，主委盧新榮也被帶走，在上午10時左右回到現場，他證實與綠營原民立委伍麗華死亡連署案有關，但不願多透露細節，黨部管理黨員名冊的一組胡姓總幹事也被帶走。

花蓮縣黨部今天舉辦兩場次反惡罷活動，首場上午9時30分在市區的花蓮縣中正體育館登場，但上午7時許，屏東檢調到相距近50公尺的縣黨部搜索，並將盧新榮帶走，盧新榮在上午10時許回到中正體育館，對於被帶走一事沒有多說，僅說「沒事，沒事，謝謝關心」。

上午10時許，反罷免活動現場主持人宣布好消息「主委回來了」，鄭麗文隨即上台宣講說，主委剛從地檢署走出來，「又來抄家，又來抓人，這就是我們偉大總統賴清德」。

鄭麗文說，一方面開口說要團結時講，又出殺手想要團滅在野黨，彷彿警總再現，「這不是警察國家，什麼才是警察國家？」 現在司法也是民進黨開的，統統要「信賴」。

據了解，全案與綠營原住民立委伍麗華罷免死亡連署案有關係，部分連署書出自花蓮，縣黨部因此遭到搜索，南投也有此情形。盧新榮證實與連署有關係，時間是否太巧合？他說「沒有啦，沒有啦」。

國民黨花蓮縣黨部今天在中正體育館辦反罷免活動。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部今天在中正體育館辦反罷免活動。記者王燕華／攝影

罷免

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