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國民黨南投縣黨部今早遭搜索 氣氛肅殺志工忐忑

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
檢調今天衝國民黨南投縣黨部，目前在3樓持續搜索中。記者賴香珊／攝影
檢調今天衝國民黨南投縣黨部，目前在3樓持續搜索中。記者賴香珊／攝影

國民黨南投縣黨部今早一開門，即遭檢調上門搜索，目前檢調人員進入縣黨部3樓，整理大批文件，搜索行動持續進行中。

今天早上8:40分左右，十幾名來自檢調人員，一大早就在國民黨南投縣黨部，持搜索票表明要入內搜索，但由於當時主委和總幹事還沒有到辦公室，一樓志工無法決定，於是等主委和總幹事到場後，一行人直衝三樓，目前仍在搜索中。

中選會5月公布民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案成立，蔡銘軒罷免案二階連署，兩案查對結果死亡連署，並已提告。另外據了解也可能與罷免平地原住民立委陳瑩案有關。

根據縣黨部志工表示，檢調人員並非南投本地司法人員，至於涉及案件，目前不明朗，後續仍待檢調說明案情。

國民黨南投黨部人員都在建築物內，媒體及其他人士都無法進出3樓。

罷免

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