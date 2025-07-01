檢調搜索藍營大動作 翁曉玲估：下一步就是黨中央

罷免首波投票日定在726，今傳檢調再有大動作，搜索國民黨黨工住家，有知情人士評估此舉是要搜索反罷選前之夜的相關資料，癱瘓反惡罷行動。國民黨立委翁曉玲認為，民進黨大罷免在最後階段，一定無所不用其極，民進黨有可能會在選前之夜，或是選前前兩天，可能就會對國民黨中央有更大的動作。

北檢偵辦民進黨原住民立委陳瑩罷免案疑涉不實連署，上周傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲與專委李得全，複訊後無保請回。傳出檢調今晨發動搜索黃碧雲等人家中，李得全被帶往屏東查辦，連國民黨南投縣、花蓮縣黨部也被搜索。知情人士質疑，司法北中南同步行動，下一步要搜索黨中央，癱瘓反惡罷行動？

翁曉玲說，民進黨現在推動大罷免的最後階段，一定會無所不用其極，透過各式各樣的方式抹黑、醜化在野黨，其中最有力且可能最有效果的方式就是司法追殺，透過檢調偵辦，將可能不是很嚴重甚至是無中生有的案子，當作很大的司法案件，目的就是要醜化國民黨，認為國民黨組織性犯罪。

翁曉玲分析，從一開始搜索台南市黨部的那刻起，就知道就是要把國民黨打成組織犯罪的違憲政黨，再指國民黨親中賣台，將國民黨立委罷免。民進黨有可能會在選前之夜，或是選前前兩天，可能就會對國民黨更高層，黨中央有更大的動作。