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批檢調黑手伸中央黨部 國民黨：「打掉雜質」正式展開？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
大罷免投票倒數，國民黨組發會黨工才被北檢約談無保請回，本周又輪到屏檢「接力」訊問，今早中央黨部組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部多位黨工遭檢調帶走約談，被質疑下一步劍指中央黨部。記者陳正興／攝影
大罷免投票倒數，國民黨組發會黨工才被北檢約談無保請回，本周又輪到屏檢「接力」訊問，今早中央黨部組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部多位黨工遭檢調帶走約談，被質疑下一步劍指中央黨部。記者陳正興／攝影

罷免投票倒數，國民黨組發會黨工才被北檢約談無保請回，本周又輪到屏檢「接力」訊問，今早中央黨部組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部多位黨工遭檢調帶走約談。國民黨發言人楊智伃抨擊，如此節奏密集、針對性強烈的動作，令人質疑是否刻意選在大惡罷緊要關頭，企圖癱瘓國民黨黨務運作，賴清德「打掉雜質」行動正式展開？

楊智伃質疑，面對罷免不到一個月的關鍵時刻，檢調是否透過搜索與查扣手機，意圖掌握國民黨最後的選戰部署與動員規畫？這樣的作為形同扮演當權者的「東廠」，以過當的司法操作，意圖蒐集在野黨情資。早在台中市黨部遭搜索時，就曾傳出檢調扣走與案件無關的「黨務動員」與「金主名冊」等機敏資料，令人質疑是否以「調查之名、干預之實」，已然逾越司法分際。

楊智伃指出，正當賴清德總統在「國家團結十講」連番失言，引爆社會不滿、激發全民反罷免、反獨裁的浪潮，執政黨卻選擇動用國家機器，企圖透過司法打壓來壓制在野聲音，嚴重踐踏民主程序。令人無法接受的是，對於多起「罷藍」團體涉偽造15萬份連署、數十件幽靈連署橫行的案件，檢調卻遲遲未見積極偵辦。相較之下，辦藍不辦綠、選擇性執法的情形昭然若揭。

楊智伃批評，檢調機關如今甘為政治鷹犬，為賴清德效力，背離司法應有的中立與尊嚴，令人痛心。而這一切，民意都看在眼裡。在最後關鍵時刻，人民必將站出來，以「不同意罷免」的一票，向獨裁與濫權說不，守護台灣的民主與法治。

罷免

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