聽新聞
0:00 / 0:00
國家機器又出動！檢調大搜索 陳玉珍：想把國民黨抄家滅族
國民黨花蓮、南投縣黨部今接連傳出被檢調搜索，國民黨立委陳玉珍今到花蓮宣講反惡罷，會前受訪指出，民進黨大概希望把國民黨抄家滅族，這時候更需要知道如果不停止大罷免，「所有國人，今天是國民黨、明天就是每一位」。
國民黨花蓮縣黨部今辦兩場次「花蓮反惡罷團結大會」，是大罷免以來藍營在花蓮第一場大型的反罷免活動，但活動開始前，驚傳縣黨部遭到搜索，主委盧新榮也被帶走，傳出南投黨部也同步遭搜索，據傳與民進黨立委伍麗華罷免連署有關，由屏東地檢署發起。
上午7時許，有檢調進入就在中正體育館旁的國民黨花蓮縣黨部搜索，帶走一些資料，縣黨部主委盧新榮也被帶走，據了解，疑似與綠營原住民立委伍麗華罷免案，部分連署書來自花蓮有關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言