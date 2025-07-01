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國家機器又出動！檢調大搜索 陳玉珍：想把國民黨抄家滅族

聯合報／ 記者王燕華李承穎／連線即時報導
國民黨立委陳玉珍今到花蓮宣講反惡罷。記者王燕華／攝影
國民黨立委陳玉珍今到花蓮宣講反惡罷。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮、南投縣黨部今接連傳出被檢調搜索，國民黨立委陳玉珍今到花蓮宣講反惡罷，會前受訪指出，民進黨大概希望把國民黨抄家滅族，這時候更需要知道如果不停止大罷免，「所有國人，今天是國民黨、明天就是每一位」。

國民黨花蓮縣黨部今辦兩場次「花蓮反惡罷團結大會」，是大罷免以來藍營在花蓮第一場大型的反罷免活動，但活動開始前，驚傳縣黨部遭到搜索，主委盧新榮也被帶走，傳出南投黨部也同步遭搜索，據傳與民進黨立委伍麗華罷免連署有關，由屏東地檢署發起。

上午7時許，有檢調進入就在中正體育館旁的國民黨花蓮縣黨部搜索，帶走一些資料，縣黨部主委盧新榮也被帶走，據了解，疑似與綠營原住民立委伍麗華罷免案，部分連署書來自花蓮有關係。

國民黨花蓮縣黨部今上午舉辦反惡罷宣講活動。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部今上午舉辦反惡罷宣講活動。記者王燕華／攝影

罷免

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