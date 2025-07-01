獨／檢調發動北中南東全台大搜索 藍轟：救大罷免？

北檢偵辦民進黨原住民立委陳瑩罷免案疑涉不實連署，上周傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲與專委李得全，複訊後無保請回。傳出檢調今晨發動搜索黃碧雲等人家中，李得全被帶往屏東查辦，連國民黨南投縣、花蓮縣黨部也被搜索。知情人士抨擊，司法北中南同步行動，下一步要搜索黨中央，癱瘓反惡罷行動？

檢方上周（25日）指揮法務部調查局北部地區機動站傳喚黃碧雲、李得全，移送北檢複訊後陸續於晚間請回。

今早傳出，黃碧雲等人家中今晨遭搜索，約七時許，屏東地檢署指揮廉政署跟調查站到花蓮縣黨部搜索，包括負責大罷免黃金周組織動員的黨工家中也被搜。知情人士痛批，上次北檢裁定無保請回，查無實證，如今用搜索恫嚇，是要查藍營選情之夜情資，還是下一步要搜索黨中央，癱瘓反惡罷行動，挽救賴清德「團結國家十講」造成的民調下滑？

該人士批評，賴清德「雜質說」導致不同意罷免的氣勢大幅上升，現在又回頭想用司法手段清算在野，挽救大罷免，台灣真的邁入大清算、大獨裁時代。賴清德計畫下一步搜索黨中央，癱瘓黃金周及選前之夜布局，意圖讓在野動能被噤聲，全黨必須嚴陣以待。