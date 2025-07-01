朱立倫傅崐萁開講前 國民黨花蓮縣黨部遭搜索

國民黨花蓮縣黨部今天舉辦兩場次「花蓮反惡罷團結大會」，是大罷免以來藍營在花蓮第一場大型的反罷免活動，但在活動開始前，驚傳縣黨部遭到搜索，主委盧新榮也被帶走，據傳與綠營立委伍麗華罷免連署有關。

「花蓮反惡罷團結大會」今天上午9時30分在位於北區花蓮市的中正體育館登場，下午3時移師南區玉里鎮玉里藝文中心開講，除了朱立倫、館長、歷史哥等人，藍白多名立委謝龍介、張啟楷、林國成、葛如鈞、陳玉珍、林倩綺、陳菁徽、前立委鄭麗文等人都到場相挺。