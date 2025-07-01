迎戰大罷免聲援高虹安 竹市代理市長邱臣遠現身路口
新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，備受各界矚目，隨著選情升溫，黨對抗氛圍愈加濃烈；新竹市代理市長邱臣遠今早還未上班，就利用時間站上肥皂箱與黨籍市議員一起在上班族通勤路口鞠躬請託，這是邱臣遠首度於路口現身，他說，自己要用實際行動與志工一起支持市長高虹安，迎戰大罷免之餘，也要告訴民眾「認真是一種文化」。
今天邱臣遠於路口現身，也吸引不少路過民眾目光，紛紛揮手比讚回應。邱臣遠也在臉書發文，指今天清晨利用上班前時間，與民眾黨市議員李國璋及里長們到中華路、林森路口，與志工們一起用實際行動支持高虹安，歡迎民眾一起揮手問好，因為每一句讚或加油，都是支持大家前進的動力。
另外，為了因應擾動政壇多時的「大罷免」風潮，民眾黨全黨全力相挺，「中央保安隊」已於27日進駐竹市聲援高虹安，全面發動陸空戰。陸戰包含組織部、社會發展部、青年部將連結新竹市黨部及反罷總部，深入地方大街小巷；空戰部分，也將成立社群媒體粉專。
高虹安自己也積極因應綠營攻勢，不只跑市場、發文宣，還站上肥皂箱，在各大上班族通勤路口鞠躬請託，試圖用政績與拚勁，對抗來勢洶洶的罷免動員。
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