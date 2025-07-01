快訊

能不能打牠、為什麼總往人身上飛？看到「蟑螂出沒」必做4件事

獨／檢調發動北中南東全台大搜索 藍轟：救大罷免？

彭振聲開庭前疑接獲家人噩耗 哭號「檢察官怎麼那麼可惡？」急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

反罷免傅崐萁吹響號角 館長、朱立倫花蓮助陣卻是閉門會

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮退休老師葉春蓮3月2日在國民黨舉辦的問政說明會當面嗆傅崐萁通匪，後來被請出場，引發爭議。圖／微光花蓮提供
花蓮退休老師葉春蓮3月2日在國民黨舉辦的問政說明會當面嗆傅崐萁通匪，後來被請出場，引發爭議。圖／微光花蓮提供

國民黨立院黨團總召傅崐萁被綠營列為「首惡」，民進黨中央大力協助罷團，藍營也吹起反攻號角，今天在花蓮舉辦南北兩場「反惡罷團結大會」，黨主席朱立倫、網紅館長及多位藍白立委到場助拳，但不開放媒體入場，讓外界好奇是否擔心「葉霸」事件重演。

「花蓮反惡罷團結大會」是大罷免以來藍營在花蓮第一場大型的反罷免活動，今天上午9時30分在位於北區花蓮市的中正體育館登場，下午3時移師南區玉里鎮玉里藝文中心開講，除了朱立倫、館長、歷史哥等人，藍白多名立委謝龍介、張啟楷、林國成、葛如鈞、陳玉珍、林倩綺、陳菁徽、前立委鄭麗文等人都到場相挺，預估將有不少支持者湧入會場。

主辦單位國民黨縣黨部昨天預告，現場不開放媒體入場採訪，會後由黨部統一發布新聞稿，反罷免關鍵時刻卻如此低調，國民黨作法讓外界好奇，猜測可能與今年3月同樣發生在中正體育館的「葉霸」事件有關。

3月2日國民黨花蓮縣黨部在中正體育館舉辦紀念孫中山先生逝世百年活動暨國會問政說明會，傅崐萁在台上開講時，年逾80歲的師鐸獎得主、退休老師葉春蓮到場嗆聲，遭人架走，雖然藍營稱是不對外開放的閉門會議，葉老師卻大聲咆哮，基於維持會場秩序，才請人將她請出會場，影片在網路上發酵引起輿論批評，事後傅崐萁出面道歉。

外界推測，罷免倒數階段，罷傅、反罷傅進入肉搏戰，國民黨可能擔心又發生「葉霸」事件，現場言行遭外界放大解讀造成失分，才不願讓媒體入內採訪。

國民黨今天上午在花蓮縣中正體育館，下午在玉里藝文中心舉辦反罷免說明會，但現場不開放媒體入場。本報資料照片
國民黨今天上午在花蓮縣中正體育館，下午在玉里藝文中心舉辦反罷免說明會，但現場不開放媒體入場。本報資料照片

罷免

延伸閱讀

批賴清德「最爛總統」 朱立倫：大罷免是史上最大民主恥辱

罷免案第3階段花蓮尬場 藍綠陣營市場掃街宣講

中八補件3955份達法定門檻160% 罷團：江啟臣是西部傅崐萁

回應賴清德大罷免大登場 朱立倫：賴與仇恨同行

相關新聞

獨／檢調發動北中南東全台大搜索 藍轟：救大罷免？

北檢偵辦民進黨原住民立委陳瑩罷免案疑涉不實連署，上周傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲與專委李得全，複訊後無保請回。傳出檢調今...

朱立倫傅崐萁開講前 國民黨花蓮縣黨部遭搜索

國民黨花蓮縣黨部今天舉辦兩場次「花蓮反惡罷團結大會」，是大罷免以來藍營在花蓮第一場大型的反罷免活動，但在活動開始前，驚傳...

罷團控公車廣告遭下架 桃市府：未干預

桃園市第1選區罷免牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒昨指控，在全桃園25輛公車、18面以上LED牆刊登罷免廣告突遭關切而暫停，可能...

迎戰大罷免聲援高虹安 竹市代理市長邱臣遠現身路口

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，備受各界矚目，隨著選情升溫，黨對抗氛圍愈加濃烈；新竹市代理市長邱臣遠今早還未上班...

反罷免傅崐萁吹響號角 館長、朱立倫花蓮助陣卻是閉門會

國民黨立院黨團總召傅崐萁被綠營列為「首惡」，民進黨中央大力協助罷團，藍營也吹起反攻號角，今天在花蓮舉辦南北兩場「反惡罷團...

竹市雙罷 高虹安：政治操作 罷團：不該抹黑

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區，面臨罷免的市長高虹安昨上直播節目接受主持人黃光芹專訪，直言大罷免就是由民進黨立院黨團總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。