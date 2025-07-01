反罷免傅崐萁吹響號角 館長、朱立倫花蓮助陣卻是閉門會

國民黨立院黨團總召傅崐萁被綠營列為「首惡」，民進黨中央大力協助罷團，藍營也吹起反攻號角，今天在花蓮舉辦南北兩場「反惡罷團結大會」，黨主席朱立倫、網紅館長及多位藍白立委到場助拳，但不開放媒體入場，讓外界好奇是否擔心「葉霸」事件重演。

「花蓮反惡罷團結大會」是大罷免以來藍營在花蓮第一場大型的反罷免活動，今天上午9時30分在位於北區花蓮市的中正體育館登場，下午3時移師南區玉里鎮玉里藝文中心開講，除了朱立倫、館長、歷史哥等人，藍白多名立委謝龍介、張啟楷、林國成、葛如鈞、陳玉珍、林倩綺、陳菁徽、前立委鄭麗文等人都到場相挺，預估將有不少支持者湧入會場。

主辦單位國民黨縣黨部昨天預告，現場不開放媒體入場採訪，會後由黨部統一發布新聞稿，反罷免關鍵時刻卻如此低調，國民黨作法讓外界好奇，猜測可能與今年3月同樣發生在中正體育館的「葉霸」事件有關。

3月2日國民黨花蓮縣黨部在中正體育館舉辦紀念孫中山先生逝世百年活動暨國會問政說明會，傅崐萁在台上開講時，年逾80歲的師鐸獎得主、退休老師葉春蓮到場嗆聲，遭人架走，雖然藍營稱是不對外開放的閉門會議，葉老師卻大聲咆哮，基於維持會場秩序，才請人將她請出會場，影片在網路上發酵引起輿論批評，事後傅崐萁出面道歉。