竹市雙罷 高虹安：政治操作 罷團：不該抹黑

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區，面臨罷免的市長高虹安昨上直播節目接受主持人黃光芹專訪，直言大罷免就是由民進黨立院黨團總召柯建銘發起，且竹市雙罷總部就設在民進黨竹市黨部，政治操作太明顯。雙罷領銜人戴振博反批不該將公民罷免抹黑成政治操作。

高虹安說，賴清德總統雖稱大罷免是「公民先行」，但唯獨竹市罷團將總部設在民進黨竹市黨部，領銜人戴振博是柯建銘特助，發言人林志潔是柯建銘去年提名參選立委的候選人，批評罷免市長沒有正當性，「司馬昭之心，人盡皆知」，她在對抗的就是柯建銘與其子弟兵，沒有公民團體。

高虹安認為，自己雖與藍委鄭正鈐面臨「雙罷」，反而有機會凝聚非綠力量，但現在問題在於很多人並不知道反罷免也要出來投票，地方網路群組甚至出現「反罷免拒投票」等混淆字句，因此得更努力催票，反對罷免要出來投不同意罷免票。且她若遭罷免，將由民進黨執政的中央派代理市長。

雙罷發言人林志潔與領銜人戴振博昨晚上民進黨立法院黨團YouTube節目，對於高虹安將罷免行動指為政治操作，林志潔說，高虹安任內爭議不斷，除了挖棒球場、消費柯建銘總召外，也因貪汙被停職，與政治迫害何干？

戴振博說，民主社會保障人民透過罷免表達不信任的權利，每分連署書都是真實的，被罷免者應正視民意、接受檢驗，而不是甩鍋指控。