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罷團控公車廣告遭下架 桃市府：未干預

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍／桃園報導

桃園市第1選區罷免牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒昨指控，在全桃園25輛公車、18面以上LED牆刊登罷免廣告突遭關切而暫停，可能與肖像權問題有關，並懷疑關切者來自桃市府相關處室。市府回應，各客運業者所屬公車車輛的廣告，非交通局轄管範圍，也未干預。

陳曉煒表示，罷團刊登罷免廣告才上架1、2天就因被關切全面暫停，聽說是因為肖像權的問題，但按照規定公眾人物的肖像權使用並無問題。呼籲市府相關局處不要嚴重行政干預，今天也將開記者會，除了尋求繼續上刊的可能性，也要號召支持者透過網路協助轉發罷免廣告。

市府交通局表示，桃園市廣告物管理自治條例主要規範交通局所設置的公車站牌、候車亭或智慧型站牌電腦顯示板的廣告，各客運業者所屬公車車輛，非屬交通局所轄管範圍，也不會干預。

被指涉的客運業者回應，車體廣告均委託廣告公司全權負責，合約要求避免政治敏感議題、妨害善良風俗等內容，但不會直接要求下架，且選舉期間各政黨廣告都曾在車體露出，對罷團說法無法回應。廣告公司則表示，該廣告主要涉及政治爭議，且有肖像權使用疑慮，還在開會討論處理方式。

立業法律事務所主持律師吳昀臻說，公眾人物如政治人物、演藝人員的肖像權保護程度，相較一般民眾來得低；如果不是作為商業使用，沒有因此獲得經濟利益，且使用目的具有促進公共事務討論的功能，她認為就個案具體利益衡量下，是可容許的，不構成侵權。

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