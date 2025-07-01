朱立倫指罷免毀滅民主 綠營：相信民眾智慧

國民黨主席朱立倫今天說，民進黨會用「最小的民主要來毀滅靠選舉選出的最大的民主」；民進黨桃園市黨部說，相信民眾智慧，7月26日一定會出來投同意罷免，淘汰不適任立委。

遭提罷免的中國國民黨籍立法委員牛煦庭（桃園市第1選舉區選出）晚間在桃園龜山區公所天幕廣場辦「團結反惡罷」造勢活動，國民黨籍立委柯志恩、吳宗憲與桃園市長張善政等出席宣講。

朱立倫細數牛煦庭對地方的付出時說，牛煦庭才任立委1年多，沒做錯什麼，呼籲7月26日民眾站出來，用最大民意，讓總統賴清德知道正在犯下全世界民主之恥。

朱立倫說，「他（賴總統）就是要翻桌重選」，輸了不甘願，每席國民黨籍立委都很關鍵、都很危險，不出來投票就讓民主進步黨得逞，拜託大家一定要出來投票。

民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香告訴中央社記者，6席桃園選出的國民黨籍立委從未向桃園市民說明，1年多來跟隨國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁通過多項毀憲亂政、舔共賣台法案，不斷用前人打拚民主破壞現有民主。

黃傅淑香說，公民提罷免是為守護台灣民主和下一代，很遺憾一直被國民黨與台灣民眾黨惡意抹黑成政治鬥爭。國民黨為反罷免，已有許多地方黨部黨工由於不實連署被起訴，朱立倫至今沒負起最大責任，完全沒擔當。