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大罷免鄭正鈐喊告、高虹安批政治操作 竹市雙罷回應了

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市大罷免選情升溫，藍委鄭正鈐喊告、市長高虹安則批評是政治操作。新竹雙罷發言人林志潔回應各界質疑，直言新竹市民值得更好的立法委員與市長。圖／林志潔提供
新竹市大罷免選情升溫，藍委鄭正鈐喊告、市長高虹安則批評是政治操作。新竹雙罷發言人林志潔回應各界質疑，直言新竹市民值得更好的立法委員與市長。圖／林志潔提供

新竹市大罷免選情升溫，藍委鄭正鈐喊告、市長高虹安則批評是政治操作。對此，新竹雙罷發言人林志潔與領銜人戴振博上民進黨立法院黨團YouTube節目「立立皆辛苦」，並回應各界質疑，直言新竹市民值得更好的立法委員與市長。

林志潔指出，鄭正鈐涉嫌違法動員外籍人士上凱道參與政治活動，事後還一度辯稱「不認識這些人」。然而真相難掩，鄭正鈐樁腳何氏卿跳出來辯解是自主揪團、因為鄭正鈐很照顧他們，但何氏卿身份卻震驚外界，她竟是透過越南養生館經營放款的暴力討債集團首腦。更離譜的是，相關受害者曾向鄭正鈐求助，卻遭冷處理。

林志潔批評，新竹市不需要跟黑勢力站在一起的立委。之後，鄭正鈐委員又遭前助理指證與國台辦有不當往來，疑似收受中資介選，更低薪高報助理費用，還要求陳情民眾給付自己助理費，違反國安法、反滲透法、貪汙治罪條例等犯罪。鄭正鈐非但拿不出自清的證據，反而濫告罷團，意圖干預公民行使憲法權利，實在是罪大惡極。

對於高虹安將罷免行動指為政治操作，林志潔說，高虹安任內除了爭議不斷的挖棒球場、消費柯總召外，施政成績吊車尾，因貪汙被停職，與政治迫害何干？

戴振博說，民主社會本就保障人民透過罷免表達不信任的權利，怎麼會把公民罷免抹黑成政治操作？那一份份市民撰寫的連署書都是真實的，真正該做的，是正視民意、接受檢驗，而不是甩鍋指控。

高虹安 鄭正鈐 罷免 林志潔

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