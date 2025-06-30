火力全開！批賴清德搞大罷免 江啟臣籲投不同意：守護民主

立法院副院長江啟臣今晚替被罷免藍委之一的廖偉翔助講時說，請大家出來投這張不同意票，絕對不是只有為廖偉翔而已，而是要守護民主，如果這次不站出來，更會被人家看不起，下一次也不用出來投了，呼籲大家一定要站出來投下不同意票。

廖偉翔今晚在青海路福壽宮開講，說明自己的政績。除了江啟臣，立委高金素梅、核能流言終結者創辦人黃士修和市議員張廖乃綸、黃馨慧、楊大鋐也都到場助陣，福壽宮廣場聽講民眾不少。

江啟臣火力全開說，最近有清潔隊員告訴他，很多人拿收音機出來丟，原因是因為跳電，造成電壓不穩，很多東西都因此壞了。這表示能源和電的問題都沒有解決，只有增加火力發電，廖偉翔為了捍衛大家的健康跳出來，希望2028要無煤中火，但是它（政府）有在聽嗎？很抱歉沒有，還是一樣搞大罷免，然後做什麼都沒有錢，改中正路卻有錢。

他說，所以今天請大家出來投這張不同意票，絕對不是只有為廖偉翔而已，而是為你自己來投，因為我們要守護自己建立的民主，你有責任、我有責任，如果「不理它，就等於同意罷免」。所以，這次的投票大家一定要出來投這一張不同意票，要守住廖偉翔，「守住廖偉翔，台中會更強」、「票投不同意，不只監督更有利，而且民主更有力」。

立法委員高金素梅助講時問廖偉翔台中有幾人被罷免？廖偉翔比出手勢說6人，高金素梅說，幾乎選上的藍委都要被罷免，廖偉翔有做錯什麼事嗎？沒有做錯事，憑什麼要罷免他，台中的鄉親們應該要向她原住民的族人學習「勇敢的站出來好不好！」台下一片叫好聲。她並要大家支持會做事的立委，「偉翔加油、台中加油」