批賴清德「最爛總統」 朱立倫：大罷免是史上最大民主恥辱

距離7月26日罷免投票剩不到1個月，國民黨立委牛煦庭今晚舉辦「龜山團結反惡罷演講會」，邀請國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政等人站台。朱痛批，賴清德總統發動「歷史上最大的一次民主恥辱」，根本就是最爛總統，對於民進黨想用「最小的民主打敗最大民主」，呼籲民眾726一定要出門投票反對罷免。

朱立倫表示，牛煦庭一切為桃園、為台灣、為中華民國努力，包括修財劃法、增加國定節日、保障退役軍警消退休金、提高年輕人當兵待遇，這是最好的立委表現，結果牛煦庭才做1年就遭到罷免，他到底做錯了什麼？

朱立倫痛批，「歷史上最大的一次民主恥辱」竟然發生在台灣，發動者就是賴清德總統，賴身為「最爛總統」，正事不做，對民眾關心的民怨不管，卻在亂台。

朱立倫痛批，賴清德根本沒有資格講憲法，因為他參選總統時就曾說「中華民國憲法是最大災難」，賴心中的憲法是台灣新憲法，要台灣建國、變成台灣民族，這是頑固台獨支持者的信念。

朱立倫表示，當年主張財劃法修正最大聲的就是時任台南市長賴清德，前總統蔡英文、高雄市長陳其邁也都主張要修財劃法，為何現在修法幫桃園爭取到259億元就被說違憲；修財劃法是地方自治的精神，真正讓地方能夠有資源和經費，但賴清德只想集權又集錢。

朱立倫表示，7月26日非常關鍵，罷免只需要25%、四分之一的民眾出來就可以通過，用四分之一的人口來打敗當年多數支持的立委，這是用「最小的民主來毀滅靠選舉選出的最大民主」，如果不出來投票就讓民進黨得逞，目前還有3、4成民眾不清楚投票日期，呼籲大家告訴親朋好友7月26日一定要出來投票。

桃園市長張善政表示，桃市府改善全市超過100個學校的通學步道，許多工程經費就是透過牛煦庭在中央爭取；過去卡關很久的桃園捷運棕線要拚今年底動工，也多虧牛煦庭在立法院協調才得以順利推動。

張善政提到，財劃法多年來沒有修正，在國民黨、民眾黨立委合作才成功修法通過，為桃園爭取到259億元經費。但如果牛煦庭被罷免，藍白陣營席次不敵綠營，恐怕民進黨會再次修改財劃法，讓259億元補助泡湯，牛雖是第一任立委，但問政表現與資深立委相比毫不遜色，呼籲鄉親一定要讓好的立委繼續為龜山打拚。