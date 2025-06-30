桃園綠議員指控罷免看板遭破壞 藍委：盼警方查明真相
民進黨與公民同行介入大罷免行動後，民進黨桃園市議員張肇良今天下午指出，他在龍潭區光明路、大同路口懸掛罷免立委呂玉玲的帆布看板，昨天遭到不明人士惡意破壞，是踐踏民主暴力行為，他已向警方報案，要求盡速調查依法嚴辦，不容暴力干擾正當公民行動。
呂玉玲表示，她參選以來，都是努力服務鄉親、把事情做好，從不做攻擊對手等情事，大罷免已造成社會仇恨分裂，基於社會和諧安全、團結不要分裂，希望大家理智面對、相互尊重，既然對方已向警方報案，也希望警方查明真相。
張肇良在龍潭街頭懸掛「罷免投同意反共更有力」「同意罷免呂玉玲」看板，宣傳罷呂，其中在龍潭大同路、光明路口的罷免帆布看板，遭不明人士寫上「不同意罷免」、「XXX」三字經字句，張肇良譴責不明人士惡意破壞是對民主制度與言論自由的踐踏。
張肇良表示，罷免看板是依法設置，遭人惡意破壞看板，希望警方透過監視器畫面趕快找出不法人士，依法嚴辦，並希望7月26日大家站出來與公民同行，團結投出罷免同意票，用行動改變龍潭、平鎮建設更有力。
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