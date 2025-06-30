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桃園綠議員指控罷免看板遭破壞 藍委：盼警方查明真相

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
民進黨桃園市議員張肇良指他懸掛罷免立委呂玉玲的帆布看板遭人破壞，向警方報案要求依法嚴辦。圖／市議員張肇良提供
民進黨桃園市議員張肇良指他懸掛罷免立委呂玉玲的帆布看板遭人破壞，向警方報案要求依法嚴辦。圖／市議員張肇良提供

民進黨與公民同行介入大罷免行動後，民進黨桃園議員張肇良今天下午指出，他在龍潭區光明路、大同路口懸掛罷免立委呂玉玲的帆布看板，昨天遭到不明人士惡意破壞，是踐踏民主暴力行為，他已向警方報案，要求盡速調查依法嚴辦，不容暴力干擾正當公民行動。

呂玉玲表示，她參選以來，都是努力服務鄉親、把事情做好，從不做攻擊對手等情事，大罷免已造成社會仇恨分裂，基於社會和諧安全、團結不要分裂，希望大家理智面對、相互尊重，既然對方已向警方報案，也希望警方查明真相。

張肇良在龍潭街頭懸掛「罷免投同意反共更有力」「同意罷免呂玉玲」看板，宣傳罷呂，其中在龍潭大同路、光明路口的罷免帆布看板，遭不明人士寫上「不同意罷免」、「XXX」三字經字句，張肇良譴責不明人士惡意破壞是對民主制度與言論自由的踐踏。

張肇良表示，罷免看板是依法設置，遭人惡意破壞看板，希望警方透過監視器畫面趕快找出不法人士，依法嚴辦，並希望7月26日大家站出來與公民同行，團結投出罷免同意票，用行動改變龍潭、平鎮建設更有力。

民進黨桃園市議員張肇良指他懸掛罷免立委呂玉玲的帆布看板遭人破壞，向警方報案要求依法嚴辦。記者曾增勳／翻攝
民進黨桃園市議員張肇良指他懸掛罷免立委呂玉玲的帆布看板遭人破壞，向警方報案要求依法嚴辦。記者曾增勳／翻攝

議員 罷免 民進黨 桃園 張肇良 大罷免 呂玉玲

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