罷團控公車廣告遭關切被迫暫停 桃市府：無干涉

桃園市第1選區罷免牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒今天在臉書發文指控，原在全桃園25輛公車、18面以上LED牆刊登罷免廣告，卻突然被關切被迫全面暫停，懷疑關切者是來自桃市府相關處室。市府回應，各客運業者所屬公車車輛的廣告，並非交通局轄管範圍，交通局也並未干預各業者公車張貼的廣告內容。

陳曉煒表示，罷團原在全桃園25輛公車、18面以上LED牆刊登罷免廣告，LED牆主要分布在桃園市中心，許多支持者也拍照PO網大喊「感動」，豈料才1、2天就因被關切全面暫停，要求他們修改一些文字後才能重新上刊，懷疑關切者來自市府相關處室。

他呼籲，市府相關局處不要如此濫用權力，嚴重行政干預，罷團也將於明天召開記者會，一來會尋求繼續上刊的可能性，也要號召支持者透過網路協助轉發罷免廣告。

市府交通局表示，桃園市候車設施廣告物刊登與管理，是依桃園市廣告物管理自治條例辦理，主要規範交通局所設置的公車站牌、候車亭或智慧型站牌電腦顯示板的廣告，各客運業者所屬的公車車輛，非屬交通局所轄管範圍，也不是上述條例的限制範圍，交通局並未要求或干預各客運業者在其所屬公車張貼廣告的內容。

被指涉的客運業者表示，車體廣告均委託廣告公司全權負責，雙方簽署的代理合約雖要求避免政治敏感議題、妨害善良風俗等內容，但不會直接要求廣告上下架，且選舉期間各政黨廣告都曾在車體露出，對罷免團體說法無法回應。廣告公司則表示，該廣告主要涉及政治爭議，且肖像權使用上有疑慮，因與客運業者簽訂有代理廣告合約，目前還在開會討論處理方式。