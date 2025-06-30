羅明才罷團內鬨切割領銜人 吳柏瑋喊冤「遭架空」：送件後兔死狗烹
罷免立委羅明才團隊上周才完成補件，不料罷團今早發出聲明，指領銜人吳柏瑋承諾不斷跳票、始終堅持己見「信任蕩然無存」，未來罷團任何宣傳行動，皆與吳柏瑋無涉，形同切割。吳則回應，對罷團不實指控已經提告，並喊冤是自己遭架空「不意外二階送件後的兔死狗烹。」
罷免立委羅明才團隊今指出，隨著罷免行動推展，吳的承諾不斷跳票，更無視團隊共識，特定事件決策堅持己見，逐漸破壞團隊互信「信任蕩然無存」。第一階段送出了3519份提議書，送件後發現還有300多份被吳柏瑋積壓，在他安坑的工作室內，無法及時造冊，包含多封特別從海外寄回的掛號郵件。
此外，罷團也說，第一階段送件後，罷團與地方民代配合，吳柏瑋卻以個人主觀，向陸戰志工群組散布未經證實言論；第二階段領表前夕，團隊內部因領表記者會想像不同，吳主動退出核心群。直至第二階段補件前夕，吳稱受到地方人士關切，利誘要求他不得代表團隊補件，因此提出回到核心群組為前提，6月20日重新受邀入群。
「未來以拔羅波名義發起的任何罷免羅明才宣傳行動，皆與領銜人吳柏瑋無涉。」罷團聲明，為降低吳未來可能要承擔更多法律責任的風險，即日起解散原核心決策群組，核心成員回歸陸戰及空戰核心群組合作。選罷法規範領銜人在罷免行動第三階段應盡責任及義務，將由吳柏瑋完成，若遇到難處且提出具體需求，才會視情況提供協助。
吳柏瑋則回應，不意外二階送件後的兔死狗烹，但他很委屈，指罷團指控無憑無據，其一是罷團早就有他工作室鑰匙，卻抹黑積壓300份連署，對此他已經提告，剩下由司法釐清。吳也主張，他是被迫退出團隊，罷團對外宣稱主動退出不是事實，且面對地方人士威脅，罷團只在乎委託書，並感嘆卸磨殺驢是人之常情，但造謠說謊不該姑息。
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