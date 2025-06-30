竹市童軍大露營遭指涉宣講反罷免 鄭正鈐否認

中選會公布首波罷免成案名單，國民黨台東立委黃建賓7月26日將接受「期中考」，他被罷韓發起人尹立列入全國8至10席可成功罷免的其中1席。此次投票不僅是黃建賓個人考驗、牽動國會藍綠版圖，也是2026年台東縣長選舉的前哨戰，藍綠備戰人選也已啟動卡位戰……

2025-06-30 13:40