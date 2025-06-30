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假連署辦藍不辦綠？外界疑「大砲打小鳥」 學者揪原因：被抓到把柄

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對國民黨多地黨部與黨工因涉嫌連署造假被檢方調查，學者受訪時坦言一定有疏失，但綠也有給外界不公正感。圖為國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，因涉嫌聯署造假遭羈押禁見。圖／中央社
針對國民黨多地黨部與黨工因涉嫌連署造假被檢方調查，學者受訪時坦言一定有疏失，但綠也有給外界不公正感。圖為國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，因涉嫌聯署造假遭羈押禁見。圖／中央社

國民黨罷免連署上確有疏失，不然檢調怎麼會調查？」針對國民黨近日多個地方黨部遭檢調因連署偽造文書遭搜索，學者曲兆祥受訪時強調，國民黨相關選務人士要負政治責任，但現在政府也有給外界「大砲打小鳥」的疑慮。至於國民黨則辯稱說，堅定反對連署過程的「錯、偽、抄、假」，同時質疑中選會未辦罷團是選擇性辦案。

全台大罷免延燒，但國民黨不只在反制罷免綠委上進度掛零，且包括台北罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶出現大量死亡或造假連署，新北罷免民進黨立委蘇巧慧、張宏陸與李坤城也有出現連署造假狀況。檢調因此針對有罷免綠委連署的台北、新北、台中、嘉義等地進行大規模調查，前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹還遭到羈押禁見。

黨中央質疑不辦綠

針對各地黨部遭檢調大規模搜索，國民黨發表聲明回應說，國民黨反對連署過程的「錯、偽、抄、假」態度非常一貫且堅定，也盼望司法檢調秉持比例原則辦案。但目前罷免藍委的罷免團體有15萬件的錯假偽，也有數十件的死亡連署，這些中選會認定的偽造，請問中選會用相同的力道辦了嗎？

國民黨強調，面對辦藍不辦綠的司法雙標，早已讓民眾看清，司法淪落為政治的打手、中選會已變成「忠犬會」。國民黨立委方面，雖然曾有立委表示「偽造文書有這麼嚴重嗎」挨轟，但近來大多忙於大罷免，被問到此問題時大多低調、不願正面回應。

連署時一定有疏失

但對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時坦言，國民黨在連署上絕對有疏失，有蛛絲馬跡下才會造成檢方調查，國民黨自己要檢討、負責相關黨務工作的人要負起政治責任。但他也指出，雖然沒有明確「辦藍不辦綠」的證據，但外界看來確實有「大砲打小鳥」的疑慮，難道民進黨連署過程中就沒有造假嗎？

「持續追打在野黨，對未來的朝野關係並不利。」曲兆祥分析，國民黨的連署過程，若技術上沒有給人家抓到小辮子，怎麼可能會讓檢方調查？但從賴總統近日的演講看來，他對歷史與特定議題的偏執，恐怕不只兩岸關係，光是國內問題就很難解決。

施壓無助後續穩定

曲兆祥也預測，「假設」國民黨立委如傅崐萁徐巧芯與王鴻薇等戰將級的藍委沒有被罷免成功，那未來在國會對執政黨還會有好臉色嗎？在經過大罷免與檢調調查後，他認為賴總統剩下任期內，朝野關係要平穩發展幾乎不可能，只是要看惡化到什麼程度。

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