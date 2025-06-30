假連署辦藍不辦綠？外界疑「大砲打小鳥」 學者揪原因：被抓到把柄

「國民黨在罷免連署上確有疏失，不然檢調怎麼會調查？」針對國民黨近日多個地方黨部遭檢調因連署偽造文書遭搜索，學者曲兆祥受訪時強調，國民黨相關選務人士要負政治責任，但現在政府也有給外界「大砲打小鳥」的疑慮。至於國民黨則辯稱說，堅定反對連署過程的「錯、偽、抄、假」，同時質疑中選會未辦罷團是選擇性辦案。

全台大罷免延燒，但國民黨不只在反制罷免綠委上進度掛零，且包括台北罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶出現大量死亡或造假連署，新北罷免民進黨立委蘇巧慧、張宏陸與李坤城也有出現連署造假狀況。檢調因此針對有罷免綠委連署的台北、新北、台中、嘉義等地進行大規模調查，前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹還遭到羈押禁見。

黨中央質疑不辦綠

針對各地黨部遭檢調大規模搜索，國民黨發表聲明回應說，國民黨反對連署過程的「錯、偽、抄、假」態度非常一貫且堅定，也盼望司法檢調秉持比例原則辦案。但目前罷免藍委的罷免團體有15萬件的錯假偽，也有數十件的死亡連署，這些中選會認定的偽造，請問中選會用相同的力道辦了嗎？

國民黨強調，面對辦藍不辦綠的司法雙標，早已讓民眾看清，司法淪落為政治的打手、中選會已變成「忠犬會」。國民黨立委方面，雖然曾有立委表示「偽造文書有這麼嚴重嗎」挨轟，但近來大多忙於大罷免，被問到此問題時大多低調、不願正面回應。

連署時一定有疏失

但對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時坦言，國民黨在連署上絕對有疏失，有蛛絲馬跡下才會造成檢方調查，國民黨自己要檢討、負責相關黨務工作的人要負起政治責任。但他也指出，雖然沒有明確「辦藍不辦綠」的證據，但外界看來確實有「大砲打小鳥」的疑慮，難道民進黨連署過程中就沒有造假嗎？

「持續追打在野黨，對未來的朝野關係並不利。」曲兆祥分析，國民黨的連署過程，若技術上沒有給人家抓到小辮子，怎麼可能會讓檢方調查？但從賴總統近日的演講看來，他對歷史與特定議題的偏執，恐怕不只兩岸關係，光是國內問題就很難解決。

施壓無助後續穩定

曲兆祥也預測，「假設」國民黨立委如傅崐萁、徐巧芯與王鴻薇等戰將級的藍委沒有被罷免成功，那未來在國會對執政黨還會有好臉色嗎？在經過大罷免與檢調調查後，他認為賴總統剩下任期內，朝野關係要平穩發展幾乎不可能，只是要看惡化到什麼程度。

【更多精采內容，詳見 】