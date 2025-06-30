花蓮罷免案藍營控無黨籍議員散布謠言 她反駁：監督縣政是本職

大罷免進入倒數1個月，花蓮藍營今天將矛頭指向無黨籍縣議員楊華美，國民黨縣議員吳建志指稱，楊在台東有工作，卻經常夜奔花蓮散布不實資訊。楊華美聽聞生氣回應，法律沒有規定議員不能有自己的工作，批評議員不該監督議員，抹黑她不會讓罷免的腳步停下來。

花蓮縣議會國民黨團反制罷免立委傅崐萁，每天提出議題質問民進黨，不過今天黨團發言人縣議員吳建志批評親綠縣議員楊華美，稱她近日在臉書與媒體爆料，多次違背無黨籍立場，做綠營打手、民進黨祕書長林右昌的馬前卒，令人感到遺憾。

吳建志指控，既然人在台東上班，就好好在台東上班，不要白天在台東，晚上卻夜奔跑回花蓮抹黑爆料、顛倒黑白，爆料都當場被打臉，質疑楊華美沒有用心查證，還是存心造謠。

吳建志說，馥邑京華案明明是國土署職權範圍，楊華美卻硬凹縣府卸責；過去蘇花高速公路案更引用錯報導攻擊，事後證實是假新聞，媒體也已道歉澄清。認為楊若有意競選花蓮市長，就請以真才實學立足，而非靠造謠搏版面，停止自欺欺人。

身為勵馨基金會台東分事務所主任楊華美回應，吳建志的指控都是子虛烏有，藍營一再潑髒水，是因為自己打傅崐萁打得很用力，她反問吳，維護傅崐萁會拿到什麼好處，「是要選立委還是縣長？欺負無黨籍是有什麼用意」。