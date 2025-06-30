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雲林罷團要告了！指控張麗善、丁學忠違反選罷法 張：罷團不該雙標

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林拔釘罷團針對立委丁學忠，在成立總部時以不實言論公開抹黑罷團志工，將依法控告違反選罷法，丁學忠回應不隨之起舞。圖／本報資料照片
雲林拔釘罷團針對立委丁學忠，在成立總部時以不實言論公開抹黑罷團志工，將依法控告違反選罷法，丁學忠回應不隨之起舞。圖／本報資料照片

雲林縣拔釘罷團針對雲林縣長張麗善涉違反行政中立，立委丁學忠在6月28日成立反罷免總部造勢大會中涉言論毀謗罷團，今天委任律師將於近日內檢舉張麗善、控告丁學忠及雲林縣議員黃文祥等人違反選罷法。

對此，丁學忠只低調表示不隨之起舞，他說，提起訴訟本來就是公民的權益，他尊重罷團提告的決定，就讓司法還原真相。張麗善回應指綠營動用國家機器推動罷免，破壞民主，罷團卻選擇沈默，豈可如此雙標。

雲林拔釘罷團發言人露西歸表示，雲林縣長張麗善多次運用縣府資源舉辦公開活動，明示或暗示反罷免立場，並公開成立「不同意罷免大聯盟」，意圖以行政資源與補助預算，迫使鄉鎮長、村里長及民代等地方公職人員表態或連署，日前就有某里長爆料，縣長行政不中立破壞選舉公平，顯已違反選罷法，罷團將依法向雲林地檢署提出檢舉。

露西歸也指控丁學忠於6月28日晚間在其成立反罷免總部大會上，公開引述雲林縣議員黃文祥所說的話，指拔釘志工「有人領錢」，更揶揄「怎麼白天都不用上班？」甚至還說「北港一天3000元、麥寮一天2000元」等毫無根據的言論，丁學忠不管是否知道實情，但直接引述議員說法，也無直接證據對對罷團志工公開指謫。

露西歸強調，志工很清白，根本沒有拿錢的事，絕對禁得起檢視，丁學忠沒有任何證據就潑髒水，不僅汙衊志工，更想把公民團體抹黑成「利益導向」，已嚴重損害志工名譽，更在罷免投票前散播虛假資訊，意圖混淆視聽、影響罷免案成立，已涉犯刑法毀謗罪與選罷法，對此他們也已委任律師將依法提告，期能杜絕不實抹黑與違法動員，影響選舉公平。

張麗善指出，賴清德和卓榮泰動員國家機器發動全台大罷免，利用司法手段追殺在野黨，罷免團體既稱是「公民的力量」，卻對民進黨種種違法或濫權行為選擇性沉默、護航，一再「雙標」，有嘴說別人，沒嘴說自己，早就被民眾看破手腳，這樣的政治操作不會獲得人民真正的認同。

張麗善表示，她呼籲雲林縣各級民選公職人員加入「不同意罷免大聯盟」，是為了捍衛憲法所賦予人民的參政權，保障選舉結果的正當性與穩定性。民主制度的運作應該建立在人民自主選擇與制度信任的基礎上，而不應被操作為政治鬥爭的工具。

雲林拔釘罷團針對雲林縣長張麗善及立委丁學忠，涉行政不中立及以不實言論公開抹黑罷團志工，將依法檢舉並控告違反選罷法。圖／本報資料照片
雲林拔釘罷團針對雲林縣長張麗善及立委丁學忠，涉行政不中立及以不實言論公開抹黑罷團志工，將依法檢舉並控告違反選罷法。圖／本報資料照片
雲林拔釘罷團針對雲林縣長張麗善涉行政不中立，將依法檢舉，張麗善則斥責罷團自稱是公民團體就不應雙標。圖／本報資料照片
雲林拔釘罷團針對雲林縣長張麗善涉行政不中立，將依法檢舉，張麗善則斥責罷團自稱是公民團體就不應雙標。圖／本報資料照片

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