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高虹安專訪談市長罷免 她：新竹政治操作太明顯

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安今接受主持人黃光芹政論直播節目《中午來開匯》專訪，針對新竹市長罷免分析。記者王駿杰／翻攝自《中午來開匯》
新竹市長高虹安今接受主持人黃光芹政論直播節目《中午來開匯》專訪，針對新竹市長罷免分析。記者王駿杰／翻攝自《中午來開匯》

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，市長高虹安今接受主持人黃光芹政論直播節目《中午來開匯》專訪，針對新竹市長罷免分析；她說，全台大罷免民進黨與賴清德總統最初都持「公民先行」的觀望態度，只有民進黨立院黨團總召柯建銘很開心稱大罷免就是自己發起的，且竹市罷團總部就設在民進黨新竹市黨部，雙罷領銜人戴振博還是柯建銘特助，政治操作實在太明顯。

高虹安指出，民進黨發起全台大罷免，只有竹市有市長被罷免，其他縣市都是公民團體在主導罷免，賴清德在團結國家十講也稱大罷免是「公民先行」，只有竹市很特別，罷團將總部設在民進黨新竹市黨部，領銜人戴振博是柯建銘特助，發言人林志潔是柯建銘去年提名參選立委的候選人，因此，罷免市長沒有正當性，根本司馬昭之心人盡皆知，她在對抗的，就是柯建銘與其子弟兵，沒有公民團體。

高虹安指出，她與藍委鄭正鈐都面臨罷免，但雙罷反而有機會凝聚，將非綠力量催出，現在的問題是，很多人並不知道反罷也要出來投票，民進黨甚至衍生出惡劣操作，就是加入許多地方社區網路群組，並將其身分頭貼名稱改為「反對罷免，拒絕投票」，藉此讓反罷民眾搞不清楚要不要出來投票。事實上，若要罷免成功，除同意罷免票數要高過不同意票數外，同意罷免票僅需達到當初市長選舉人數的四分之一即可，因此，目前最重要的，就是努力告訴民眾要出來投反對罷免票。

高虹安分析，若藍委鄭正鈐被罷免，進入三個月補選階段，按照民進黨的劇本，林志潔出來補選的機率很高，另外，先前還出現雙罷二階段連署都有各有一萬多份無效連署事件，且她與鄭正鈐的二接連署當中還有死亡連署，目前不知道檢調對此有無動作，各一萬多分無效連署是很值得探討的，她認為，檢調與司法是人民最後一道防線，希望不要雙標，不然人民難免會質疑當中有差別待遇。

罷免

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