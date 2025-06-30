基隆絕沛喊同意罷免衝到8、9萬票 林沛祥：做該做的事

罷免基隆市立委林沛祥7月26日投票，罷免領銜人陳青逸和志工今天到公車循環站，號召民眾1人拉3票，把同意罷免票衝高到8至9萬票。林沛祥持續在轉運牌舉牌問候民眾，他說，做自己該做的事情，罷團也做他們該做的事情，以平常心看待（罷免案考驗）。

陳青逸和多名志工今天上午在二信循環站附近，以「7月26日罷免林沛祥，台灣不投降」布條，以及「罷免投同意，反共更有力」等標語，尋求民眾支持罷免林沛祥。

基隆市長謝國樑去年也面臨罷免案投票考驗，當時的投票人總數為31萬零797人，投票率50.44％，同意罷免票數為6萬9934票，不同意罷免票數為8萬6014票，罷免案被選民否決。

陳青逸說，過去的500多天，林沛祥在立法院都沒有好好立法，基隆公民才會站出來罷免他。希望在最後倒數27天，每一個人都提醒自己的親朋好友，都能拉3票，才能突破罷免門檻，希望把同意罷免票衝到8至9萬票，一定可以贏得勝利，獲得大勝。

陳青逸表示，罷免志工非常辛苦，走在街頭、市場受到民眾熱烈歡迎，會鼓勵志工，請志工喝飲料，謝謝大家給老工力量，更歡迎加入。

林沛祥一早獨自在城際轉運站旁，手持「7月26日請投不同意罷免林沛祥」看板，向車內民眾、騎士和行人揮手致意。