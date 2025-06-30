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蕭美琴訪捷克遭中方尾隨 罷團批藍委輕蔑呼籲下架

中央社／ 台北30日電

副總統蕭美琴去年出訪捷克遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。反共護台志工聯盟指出，國民黨立委廖先翔竟對此說出戲謔言論、態度輕蔑，痛心台灣居然有立委不但不譴責中國、還幫凶手發聲，呼籲選民下架不適任立委。

蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克，傳出遭中國外交人員尾隨。捷克軍情局日前證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動；捷克媒體更披露，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

反共護台志工聯盟今天舉行「這個立委『先』不要，同意罷免他『先』回去當人大」記者會。

反共護台志工聯盟發言人婷婷說，種種跡象顯示蕭美琴追撞事件是蓄意、預謀，沒想到人民一票票選出的廖先翔竟對此說出戲謔言論，呼籲新北市選民下架這樣不適任的立委。

反共護台志工聯盟發言人徐小花表示，嚴正譴責中國對蕭美琴蓄意跟監與追撞行為，也感謝國際許多民主國家第一時間聲援台灣，但也很痛心台灣居然有立委不但不譴責中國、還幫凶手中共發聲。國民黨立委對此事的輕蔑態度，使她們確定國民黨立委是泯滅良心的一群人，因此要透過大罷免表達民意，台灣人絕不姑息替敵對政權說話的立委。

周立軒說，捷克軍事情報局已證實消息可信度，連國際都譴責這是中國國家主義恐怖行為，國民黨立委廖先翔、徐巧芯卻覺得要找捷克政府弄清楚，無法說出應究責中國，輕蔑態度已觸怒公民團體，因此31個罷免團體正在草擬聯合聲明譴責此事，並要求各政黨都必須回應，罷團也會公布政黨回應狀況作為7月26日投票參考。

罷免

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