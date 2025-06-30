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罷團喊衝破8萬張同意票 林沛祥：尊重並各自努力

中央社／ 基隆30日電

罷免案投票日剩下27天，罷免國民黨立委林沛祥團體「基隆絕沛」今天喊出盼衝破8萬張同意票。林沛祥對此表示，尊重公民行使罷免權利，在最後階段各自努力。

數名罷團志工上午齊聚二信循環站宣傳，高舉「7月26日罷免林沛祥，台灣不投降」布條，及「罷免投同意，反共更有力」等標語，高喊「7月26日1人拉3票，衝破8萬票」。

領銜人陳青逸受訪說，林沛祥任職立委的500多天，在立法院都沒有好好立法，基隆公民才會站出來罷免；希望在倒數27天內，每人拉3票才能突破罷免門檻，衝破8萬張同意票。

林沛祥一早選在城際轉運站旁，手持「7月26日請投不同意罷免林沛祥」標語，向來往用路人和行人揮手致意。

對於大罷免看法，林沛祥受訪說，就盡全力去做，做自己該做的事情，對方也做該做的事情，「畢竟連總統賴清德都出來了，大家該怎麼做就怎麼做」。面對罷免自己禁得起檢視，也尊重公民行使罷免權利，在最後階段各自努力。

記者追問，會平常心看待罷免嗎？林沛祥回應，他一向都平常心。

罷免

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