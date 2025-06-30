盧秀燕蔣萬安轟無差別大罷免 吳思瑤反譏造假法院認證

國民黨立委罷免案投票進入倒數，台中市長盧秀燕等人昨天炮轟「無差別大罷免」，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天反批，國民黨先前發動惡霸民進黨立委，沒有得到民意支持而以失敗收場，目前已經高達93人被起訴確定，他們才是被法院認證的詐騙集團。

民進黨28日舉行全國黨代表大會，賴總統以主席身分在會中致詞提及，台灣人民有感於國家安危，不但青鳥飛出公民也發起大罷免，「民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」，盧秀燕昨天炮轟民進黨發動無差別大罷免，台北市長蔣萬安也嗆聲民進黨詐騙集團。

針對藍營縣市首長的說法，吳思瑤上午在立法院受訪時表示，盧秀燕跟蔣萬安都是國民黨反罷免的重要支柱，然而卻只會採取最廉價的謊言攻勢，因為正是國民黨發動惡霸綠委，最後沒有得到民意支持而以失敗收場，甚至出現大幅造假與違法的行為，現在已經有高達93人被具體起訴，這些都是國民黨發動惡霸的明證。

吳思瑤呼籲，縣市首長擁有民意託付，還是好好專心市政即可，蔣萬安現在落入權力焦慮，如果五席立委被成功罷免，當然不利於其市長連任，甚至是未來有意問鼎大位，「蔣萬安的人設大翻轉，不是要跟民意站在一起，只是為了搶救自身政治生命。」

媒體詢問，政論節目主持人李正皓、國民黨立委羅明才罷免案領銜人先後遭到恐嚇威脅，國安單位研判相關事件背後恐有中共教唆。

吳思瑤聽聞後則直言，「中國一定會出手，中國勢必會出手，而中國極有可能已經出手」，過去公然介入台灣選舉，現在就會無所不用其極地介入罷免，一再透過認知作戰一條龍的方式，打擊在台灣發動罷免的領銜人、投入罷免工作的民進黨從政者，這些都已經是現在進行式。

吳思瑤指出，經過相關單位調查，李正皓事件的施暴者，就是天道盟的黑道人士，背後是否有中國影舞，因為有介選就有介罷，民進黨團也持續要求檢調機關強力追蹤，包括不當中共資金流入國民黨、強迫海外台商返台投票等，「因為這些老招爛招，都是過去中共介選的招式。」

吳思瑤也說，為了持續讓藍白在國會居於主導地位、成為中國勢力在台灣的代言人，中共絕對會更加無所不用其極，不管是透過資金操作反罷免、脅迫台商返鄉投票，甚至是施以暴力強化認知作戰等，這些行為一定會越來越變本加厲。