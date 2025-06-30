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賴稱民間大罷免展現公民力 侯友宜質疑：只有青鳥才是民意？

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜質疑賴清德的言論形同將「青鳥」視為唯一民意，強調真正的民意應透過表決機制與民主原則展現。記者張策／攝影
新北市長侯友宜質疑賴清德的言論形同將「青鳥」視為唯一民意，強調真正的民意應透過表決機制與民主原則展現。記者張策／攝影

對於總統賴清德日前在「團結國家行動十講」中提到「表決多數不一定贏」、「大罷免能恢復國家秩序」，並強調公民力量正在展現，新北市長侯友宜今在捷運土城樹林線工程視察時，質疑賴清德的言論形同將「青鳥」視為唯一民意，強調真正的民意應透過表決機制與民主原則展現。

侯友宜指出，民主制度的根本精神，就是透過制度性的表決機制展現民意，「民意最主要的不就是靠表決嗎？這是普羅天下的道理。」他強調，「少數服從多數、多數尊重少數」，這才是民主的基本運作邏輯，也是民意展現的核心原則。

針對賴清德提及罷免是守護憲法、恢復秩序的表現，侯友宜表示，「現在社會爭議更多、衝突更大，這樣的大罷免行動，到底是守護還是撕裂？是不是該好好重新思考，這樣的動員造成全國的對立與衝突，對國家真的好嗎？」

侯強調，當前最重要的是團結社會、福國利民，「我們現在最該關心的，是大家要怎麼團結打拚，讓台灣更好。」他也呼籲，應停止進行讓人民反感的「勞民傷財」行動，回歸制度與理性，不要讓政治鬥爭凌駕於民眾的期待與生活之上。

罷免

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