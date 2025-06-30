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觀察站／盧秀燕打民生牌 凸顯賴清德躁進愈說愈錯

聯合報／ 本報記者陳秋雲
台中市長盧秀燕（右）昨預告，她將投入全國反罷免輔選。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕（右）昨預告，她將投入全國反罷免輔選。記者游振昇／攝影

當台中市六席國民黨立委罷免案進入關鍵階段，市長盧秀燕主動出擊，強調這場「大罷免」是無差別、報復性的政治動員，點出優質立委遭集體狙擊。盧也從市政與民生角度出發，為藍營反罷免戰略定調。對照賴清德總統「團結十講」中的「雜質說」及歷史事實爭議，賴盧的政治語言與選舉節奏，出現清晰對比。

盧秀燕在反罷免行動，選擇以「市長」角色出場，並非退居次線，而是有策略維持市政形象，爭取中間選民理解。她點出罷免行動背後的政治動機，「執政黨選輸不甘願、想藉此重選立委」，明確形塑「民主機制被操弄」的民間焦慮感；對比賴清德全黨動員支持罷免的舉措，盧有反將一軍的效果。

盧秀燕說，「反罷免成功，是提醒執政黨應多關心民生、少搞政治」，呼籲大家一起出來投反罷，可有效提醒執政黨重民生輕政治。原本是政治語言，但被盧改為民眾共同利益的訴求，結合即將登場的多場造勢，搭建出「非政黨、反操弄」的行動氛圍，為藍軍凝聚士氣找到出口。對於基層支持者而言，「反罷免不是為了藍營，而是為了守住願意做事的立委」，這種感性訴求，更能打動人心，拉抬實際動員率。

反觀賴清德「團結十講」吹起大罷免號角，但演講內容出現不少爭議，第二講的「打掉雜質」說，更逐漸發酵；結果，賴昨天在新竹又說，一九四六年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的」，藍營翻出史料，指徹底的、百分之百事實錯誤，也凸顯賴愈說愈錯的躁進。

簡言之，盧秀燕選擇以民生定調、非政治化語言起手，再慢慢轉入對中央執政的不滿與反擊，是一種從中間出發、逐步凝聚基本盤的策略。

當大罷免白熱化，盧能否維持理性母雞形象，同時激發群眾對藍營立委的不捨與同理，將決定這場反罷免戰役最終是否能打出反轉劇本。從目前藍營「守中帶攻」、綠營「多講多錯」發展來看，盧的出場節奏穩中帶進，值得觀察。

罷免

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