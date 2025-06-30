盧秀燕轟無差別大罷免 侯友宜首度跨進北市助陣

距大罷免投票剩不到一個月，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕拉高分貝對戰綠營。針對賴清德總統表態說要「與公民同行」，支持大罷免，蔣強力反擊說，賴不演了，民進黨就是最大詐騙集團。盧則轟，全台大罷免「是無差別、報復性行動」。

民眾黨主席黃國昌也說，大罷免本就是民進黨發動的，賴總統終於不再扭捏作態、遮掩；黃也喊話，要民眾出門投下不同意票。

蔣萬安扮演台北隊長，昨早陪立委李彥秀到市場掃街，民眾戴國旗帽、拿國旗要蔣簽名。有攤商對蔣說：「你們要堅強一點啦！」下午與立委徐巧芯合體出席政策宣講會，面對民進黨立院黨團總召柯建銘預言八月廿三日將有第二波大罷免行動，蔣反諷，柯建銘非「預言家」，而是「狼」。

對於中選會要求地方選委會行政中立，不可提醒選民「踴躍投票」，蔣反嗆，「賴總統公然發動大罷免，你覺得這個問題要問我嗎？」

蔣萬安批民進黨「詐騙集團」

蔣還說，民進黨發動無差別式大罷免，完全沒道理，連賴清德總統也不演了，號召民進黨站到第一線，「之前一直說公民團體發動，現在不演了，民進黨就是最大詐騙集團」，扣別人紅帽子自己養共諜，說別人交流統戰，結果自己人卻賺「紅錢」，用話術欺騙老百姓。

盧秀燕批評全台大罷免「是無差別、報復性行動」，反罷如成功，可提醒執政黨多重視民間疾苦，少搞政治。盧預告，她將投入全國反罷輔選。

盧昨偕多位藍營立委參加台中市大台中醫師公會新館落成，三位立委包括江啟臣、楊瓊瓔與顏寬恒，被罷團視為「艱困罷區」，已完成二階補件。媒體問盧秀燕，中市六區全罷是否影響未來總統選舉？盧表示，這完全沒有相關，最主要是執政黨主席推動反罷免，其實有針對性，坊間民眾在講「選輸不甘願」，「民進黨希望能一黨獨大」，希望能藉此重選一次，她覺得這是嚴重破壞民主憲政。

對於賴清德前天在民進黨全代會首度表態力挺大罷免，盧表示，國民黨也會升級應戰，距投票時間剩一個月左右，她將到全國投入反罷行動。

侯友宜昨連跑新北中和、北市中山區，分別陪張智倫、王鴻薇到市場宣傳反罷，中和是侯友宜參與反惡罷以來首場掃街活動，也是首度跨進北市為反罷免助陣，侯在市場展現高人氣，和攤商、買菜婆媽熱情互動。

賴總統向民進黨發出動員令，侯表示，人民眼睛是雪亮，認真做事的人值得被珍惜，任何人都應為發起罷免運動負責任。面對新北選委會張貼「踴躍投票」卻遭中選會制止，侯為地方打氣連喊三次：「大家站出來，公民參與，踴躍投下神聖一票。」