桃二罷涂模擬投票罷免須7.7萬 涂權吉辦說明會反惡霸

桃園第二選區國民黨立委涂權吉遭罷，在選區連續舉辦政績說明會，今舉辦音樂活動；民進黨立委林月琴今在楊梅區舉辦民主對談會，罷免領銜人Rick表示，桃二罷免從第一階段至今「零死亡連署、零偽造」，是一場依法行使、程序正當的民主行動。

賴清德總統昨天在民進黨全代會宣示，民進黨要與公民同行，被解釋是投入大罷免。立委涂權吉連續在楊梅、新屋、觀音、大園區舉辦問政說明會，盼喚起支持者「團結一心反惡罷」；今在觀音區舉辦同樂觀音音樂饗宴活動，涂權吉呼籲支持者反惡罷、團結台灣，7月26日站出來投不同意罷免票。

涂權吉表示，他就任立委以來，與市長張善政、市議員吳進昌充分配合、共同推動地方建設發展，一旦惡罷得逞，SRF垃圾發電廠進駐，將傷害鄉親健康，呼籲支持者726站出來投不同意罷免，共同守護自己的家園，找回社會安定的力量。

林月琴與民進黨市議員鄭淑方、桃二罷團領銜人Rick等人在會中分享推動罷免理念與過程、吸引許多民眾參與，Rick表示，目前邁入罷免第三階段投票，罷免案須獲得超過該選區選舉人數25%的同意票，大約7萬7000票才能成立，罷團特別設置模擬投票區，讓民眾實際體驗投票流程，為7月26日投票日預作準備。