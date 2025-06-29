台中二、三、八選區補件達門檻 罷免結果牽動2026市長選情

台中大罷免共6名藍委遭罷，第四、五、六選區已確定7月26日投票，第二、三、八選區近日陸續補件，選委會仍在審核中，地方多認為會全數進入三階。中八選區的江啟臣與中三選區的楊瓊瓔都被視為國民黨2026台中市長潛在候選人，罷免的結果勢將牽動選情。

中選會公布第一波罷免成案名單包含24名藍委與新竹市長高虹安，台中3名成案藍委是中四廖偉翔、中五黃健豪與中六羅廷瑋；需要補件的中二顏寬恒、中三楊瓊瓔與中八江啟臣各差2267、3464與2465分連署書，近日罷團分別補上4068、4755與3955分連署書。

台中選委會表示，收到連署書補件後，由地方選委會在40天內查對連署人名冊，再將結果函報中央選委會認定，中選會下次開會日期是7月18日；本次查對範圍僅限於補件的連署書，照理來說所需時間較上次送件短，不過目前仍無法確定何時查對完畢。

地方人士指出，中二、中三與中八的補件數量分別達到法定門檻的179%、130%與160%，基本上進入安全範圍，無論藍綠都已做好全數進入三階的準備；比起原市區的3名藍委，地方仍看好原縣區3藍委挺過罷免，不過罷免票數很可能影響藍營2026的布局。

藍營人士表示，藍營2026出戰台中市的人選大致是江啟臣與楊瓊瓔的二選一，目前普遍認為江更具優勢，除了擔任立院副院長、曾任國民黨主席，也較符合台中國際都市的形象，在市區有更高的支持度；然而從大罷免二階收件來看，江的表現反而不如深耕基層的楊。

藍營人士直言，甚至考慮過綠營可能在二階送件「動手腳」，讓江啟臣進入三階、楊瓊瓔未進入三階，藉此打擊江的聲勢，不過這個策略未必有效，且從目前補件狀況來看，應該仍是全部進入三階；無論如何，大罷免的確對江造成不小影響，近日他也加大力度勤跑基層，某種程度上被「綁住了」。