快訊

曾讚陸AI人才優秀！黃仁勳攬清大天才任首席科學家、另1人也加入輝達

TPBL／國王驟死戰守護主場 19分大勝海神連兩年奪冠

中職／橘海灑落桃園！猛獅稱霸上半季 林詔恩封王戰奪勝寫最年輕紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

台中二、三、八選區補件達門檻 罷免結果牽動2026市長選情

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中三選區罷團今天到台中選委會補件，送出4755分連署書，達到三階門檻的130%。記者陳敬丰／攝影
中三選區罷團今天到台中選委會補件，送出4755分連署書，達到三階門檻的130%。記者陳敬丰／攝影

台中大罷免共6名藍委遭罷，第四、五、六選區已確定7月26日投票，第二、三、八選區近日陸續補件，選委會仍在審核中，地方多認為會全數進入三階。中八選區的江啟臣與中三選區的楊瓊瓔都被視為國民黨2026台中市長潛在候選人，罷免的結果勢將牽動選情。

中選會公布第一波罷免成案名單包含24名藍委與新竹市長高虹安，台中3名成案藍委是中四廖偉翔、中五黃健豪與中六羅廷瑋；需要補件的中二顏寬恒、中三楊瓊瓔與中八江啟臣各差2267、3464與2465分連署書，近日罷團分別補上4068、4755與3955分連署書。

台中選委會表示，收到連署書補件後，由地方選委會在40天內查對連署人名冊，再將結果函報中央選委會認定，中選會下次開會日期是7月18日；本次查對範圍僅限於補件的連署書，照理來說所需時間較上次送件短，不過目前仍無法確定何時查對完畢。

地方人士指出，中二、中三與中八的補件數量分別達到法定門檻的179%、130%與160%，基本上進入安全範圍，無論藍綠都已做好全數進入三階的準備；比起原市區的3名藍委，地方仍看好原縣區3藍委挺過罷免，不過罷免票數很可能影響藍營2026的布局。

藍營人士表示，藍營2026出戰台中市的人選大致是江啟臣與楊瓊瓔的二選一，目前普遍認為江更具優勢，除了擔任立院副院長、曾任國民黨主席，也較符合台中國際都市的形象，在市區有更高的支持度；然而從大罷免二階收件來看，江的表現反而不如深耕基層的楊。

藍營人士直言，甚至考慮過綠營可能在二階送件「動手腳」，讓江啟臣進入三階、楊瓊瓔未進入三階，藉此打擊江的聲勢，不過這個策略未必有效，且從目前補件狀況來看，應該仍是全部進入三階；無論如何，大罷免的確對江造成不小影響，近日他也加大力度勤跑基層，某種程度上被「綁住了」。

綠營人士則認為，大罷免主要由民團推動，江啟臣二階表現不如楊瓊瓔，除了基層耕耘力度有差異外，江畢竟是立法院副院長，是個較明顯的「標的」；雖然有信心中二、三、八都進入三階，選委會恐怕不會那麼快審完，越往後拖對大罷免越不利。

中二罷團27日中午補件4068份送達台中市選舉委員會，達到179%。記者余采瀅／攝影
中二罷團27日中午補件4068份送達台中市選舉委員會，達到179%。記者余采瀅／攝影
中八罷團今天下午送交3955分連署書補件，達到法定門檻160%。記者陳敬丰／攝影
中八罷團今天下午送交3955分連署書補件，達到法定門檻160%。記者陳敬丰／攝影

罷免

延伸閱讀

中八補件3955份達法定門檻160% 罷團：江啟臣是西部傅崐萁

面對罷免補件送交 江啟臣PO文：把心力放在對的地方

影／全台大罷免 盧秀燕嗆：這是無差別、報復性行動

中三罷團補件4755件連署書 感謝其他選區與全國罷團協助

相關新聞

預言823第二波罷免投票 蔣萬安嗆柯建銘是「狼」

大罷免三階投票將於7月26日登場，台北市長蔣萬安今陪同藍委徐巧芯出席西村里政策宣講會，面對民進黨立院黨團總召柯建銘預言8...

溫馨牌迎大罷免 高虹安臉書曬「安定新竹」果凍花蛋糕

大罷免7月26日投票，藍白合力反罷免，新竹市上演市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐雙罷免戰局，民眾黨「中央保安隊」目前已進駐竹...

台中二、三、八選區補件達門檻 罷免結果牽動2026市長選情

台中大罷免共6名藍委遭罷，第四、五、六選區已確定7月26日投票，第二、三、八選區近日陸續補件，選委會仍在審核中，地方多認...

罷免案第3階段花蓮尬場 藍綠陣營市場掃街宣講

罷免案進入第3階段，花蓮立委傅崐萁被視為指標，國民黨花蓮議員與新北市議員林國春今天上午在花蓮市重慶市場掃街宣講；民進黨立...

王義川攻占花蓮黃昏市場掃街 有攤商大方推優惠挺罷免

大罷免進入第三階段，上午國民黨在花蓮市重慶市場掃街反惡罷，下午民進黨攻占吉安鄉黃昏市場。立委王義川、罷免團體「微光花蓮」...

郝龍斌稱25%罷免門檻一定過 曝「一辦法」才能救徐巧芯

大罷免三階投票將於7月26日登場，藍委徐巧芯今於信義區西村里舉型政策宣講會，包含台北市長蔣萬安、前市長郝龍斌、議長戴錫欽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。