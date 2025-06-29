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罷免案第3階段花蓮尬場 藍綠陣營市場掃街宣講

中央社／ 花蓮縣29日電
新北市議員林國春組成「新北戰警隊」今天與花蓮藍營議員，到花蓮市重慶市場掃街、宣講反罷免。聯合報系記者王思慧／攝影
新北市議員林國春組成「新北戰警隊」今天與花蓮藍營議員，到花蓮市重慶市場掃街、宣講反罷免。聯合報系記者王思慧／攝影

罷免案進入第3階段，花蓮立委傅崐萁被視為指標，國民黨花蓮議員與新北市議員林國春今天上午在花蓮市重慶市場掃街宣講；民進黨立委王義川下午與罷團到吉安黃昏市場掃街。

林國春、花蓮縣議會副議長徐雪玉與議員吳建志、吳東昇、韓林梅及國民黨中央評議委員陳茂嘉等人今天上午在重慶市場展開「堅守正義，反惡罷行動」宣講與掃街行動，向民眾喊話：「拒絕政治鬥爭，7月26日請踴躍投下不同意罷免票，守護花蓮，捍衛民主」，不少到市場買菜民眾看到都舉起大拇指喊「加油」。

林國春說，昨晚在東大門夜市拜票，獲得攤商百分百支持，有好的立委，花蓮才有未來，今天早上來到市場，想起自己小時候在市場長大，看到父母非常辛苦，就是希望有安定生活；但現在民進黨政府要罷免在野黨立委，造成社會動盪不安、民心浮動，希望市場裡夥伴7月26日一起去投反對罷免票，讓傅崐萁繼續在立法院監督政府、爭取花蓮福利，相信這也是長期以來花蓮縣民期待。

另一方面，罷團「微光花蓮」與王義川等人下午到吉安黃昏市場拉票，也獲多名民眾熱情支持，王義川逐一跟攤商購買美食，有民眾笑稱好像「網美吃播」。

王義川接受媒體聯訪表示，這次罷免投票的選票上沒有「民進黨」3字，也沒有任何一個民進黨黨公職名字，只有罷免傅崐萁，對於國民黨花蓮縣部每天召開記者會罵民進黨，那是搞不清楚對象。

王義川說，去年花蓮發生地震，那麼多房子被張貼紅、黃單，傅崐萁卻帶著國民黨立委赴中國拜會行程，一年多來，還有很多民眾沒有辦法回到自己家園，傅崐萁要付出代價，所以罷免傅崐萁一定會成功。

花蓮 罷免

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