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王義川攻占花蓮黃昏市場掃街 有攤商大方推優惠挺罷免

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨立委王義川（右三）、罷免團體「微光花蓮」與綠營黨公職等人，今天下午到花蓮吉安鄉黃昏市場掃街挺罷免。記者王思慧／攝影
民進黨立委王義川（右三）、罷免團體「微光花蓮」與綠營黨公職等人，今天下午到花蓮吉安鄉黃昏市場掃街挺罷免。記者王思慧／攝影

罷免進入第三階段，上午國民黨在花蓮市重慶市場掃街反惡罷，下午民進黨攻占吉安鄉黃昏市場。立委王義川、罷免團體「微光花蓮」與綠營黨公職等人掃街挺罷免，還有攤商喊出726投票前3天優惠大放送，鼓勵鄉親勇敢投票。

王義川率隊今天下午前往黃昏市場，向攤商、買菜民眾呼籲大家行使公民權利，罷掉不適任立委，有些民眾開心與他握手、合照，王在市場裡支持攤商購物並開啟吃播模式，氣氛熱鬧。

王義川表示，在吉安等鄉鎮見到鄉親這麼熱情表達政治立場，令他感到非常特別，強調花蓮民眾20年來過著苦悶、不敢說的生活，隨著罷免第二階段連署的數量達到169％，可以感受到花蓮的風氣正在改變。

針對花蓮藍營未來將會每天開記者會，以「每天一問」的方式反制反罷免，王義川說，發動罷免的是公民團體，罷免選票也沒有民進黨或黨公職、公民團體的名字，更一連3次強調「只有罷免傅崐萁」，請黨部不要搞不清楚狀況。

昨天有台北民眾拿抓香港腳比喻，稱聽王義川講話「就像香港腳一樣，愈聽愈爽」。王義川笑回，台灣人有很多不滿，尤其是對於藍白的「不爽」都放在心裡不敢說，自己只是幫忙大家說出來。

在王義川掃街時，發生一件小插曲，有雞蛋糕攤商見到王時大吐苦水，緊接著再宣布7月23日至25日若安排志工到攤位前舉牌，期間下午3時到6時將推出免費優惠，更強調1包不超過30元不會違法，逗得現場民眾哈哈大笑。

民進黨立委王義川（右二）今天到花蓮吉安鄉黃昏市場掃街，開啟吃播模式購物。記者王思慧／攝影
民進黨立委王義川（右二）今天到花蓮吉安鄉黃昏市場掃街，開啟吃播模式購物。記者王思慧／攝影
民進黨立委王義川（左）、今天下午到花蓮吉安鄉黃昏市場掃街挺罷免，有攤商喊出726投票前3天優惠大放送，鼓勵鄉親勇敢投票。記者王思慧／攝影
民進黨立委王義川（左）、今天下午到花蓮吉安鄉黃昏市場掃街挺罷免，有攤商喊出726投票前3天優惠大放送，鼓勵鄉親勇敢投票。記者王思慧／攝影

罷免 王義川

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