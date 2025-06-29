王義川攻占花蓮黃昏市場掃街 有攤商大方推優惠挺罷免

大罷免進入第三階段，上午國民黨在花蓮市重慶市場掃街反惡罷，下午民進黨攻占吉安鄉黃昏市場。立委王義川、罷免團體「微光花蓮」與綠營黨公職等人掃街挺罷免，還有攤商喊出726投票前3天優惠大放送，鼓勵鄉親勇敢投票。

王義川率隊今天下午前往黃昏市場，向攤商、買菜民眾呼籲大家行使公民權利，罷掉不適任立委，有些民眾開心與他握手、合照，王在市場裡支持攤商購物並開啟吃播模式，氣氛熱鬧。

王義川表示，在吉安等鄉鎮見到鄉親這麼熱情表達政治立場，令他感到非常特別，強調花蓮民眾20年來過著苦悶、不敢說的生活，隨著罷免第二階段連署的數量達到169％，可以感受到花蓮的風氣正在改變。

針對花蓮藍營未來將會每天開記者會，以「每天一問」的方式反制反罷免，王義川說，發動罷免的是公民團體，罷免選票也沒有民進黨或黨公職、公民團體的名字，更一連3次強調「只有罷免傅崐萁」，請黨部不要搞不清楚狀況。

昨天有台北民眾拿抓香港腳比喻，稱聽王義川講話「就像香港腳一樣，愈聽愈爽」。王義川笑回，台灣人有很多不滿，尤其是對於藍白的「不爽」都放在心裡不敢說，自己只是幫忙大家說出來。