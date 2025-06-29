郝龍斌稱25%罷免門檻一定過 曝「一辦法」才能救徐巧芯
大罷免三階投票將於7月26日登場，藍委徐巧芯今於信義區西村里舉型政策宣講會，包含台北市長蔣萬安、前市長郝龍斌、議長戴錫欽、立委陳玉珍到場力挺。郝也直言，綠營基本盤有3成，基本上25%門檻一定會過，呼籲民眾站出來投票，否則民進黨下一個目標就是立法院長韓國瑜。
郝龍斌指出，民進黨不只要罷免徐巧芯，而是北市5位立委都要罷免，甚至抹紅，稱是「中共同路人」，但不禁想問，「難道抗中就能保台嗎？」難道沈伯洋黑熊學院、民進黨立委能夠抵擋中共的武力侵台嗎，「民進黨只會打嘴炮才是真正賣台」。
郝龍斌直言，民進黨罷免25%一定會過，千萬不要心存僥倖，過去民進黨在台北選票狀況保守就是30%選票，打個8折也有25%，「今天製造那麼多仇恨值就是要動員來罷免」，要肯定國民黨立委、蔣萬安，民眾絕對要站出來投下不同意罷免擊潰民進黨，否則民進黨下一個目標就是要罷免立法院長韓國瑜，
而針對賴清德今天「團結國家十講」提到1946年通過的憲法「台灣沒有派員參加」，徐巧芯在台上痛批變成「分裂十講」，當時台灣省派出18名的代表，包含農會漁會工會等各界，現在賴卻扭曲歷史「到底有沒有唸書啊？」，賴還聲稱，國家屬議會制度多數但不是表決贏了就贏，「那難道就只能依照賴清德的想法才叫贏嗎？」這叫做一黨專制，叫做獨裁，不叫做民主。
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