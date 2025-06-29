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網傳罷免投票無通知單 中選會：投票日前2天送達

中央社／ 台北29日電
投票示意圖。圖／聯合報資料照
投票示意圖。圖／聯合報資料照

網傳「這次大罷免投票沒有選票通知單」，中選會今天指出，依法規定，7月26日各立委罷免案及新竹市長罷免案，仍會有投票通知單，將在投票日前2天分送到選區內各家戶。

近日在Line群組與社群平台有內容指出，「這次大罷免投票沒有『選票通知單』，綠色玩（陰）的」等不實訊息流傳。

中央選舉委員會今天說明，依公職人員選舉罷免法及施行細則等各項法令規定，7月26日首波各區域立委罷免案及新竹市長罷免案，與選舉時相同，仍會有各縣市戶政事務所編印的投票通知單，將由鄉鎮市區公所（鄉鎮市區選務作業中心）在投票日前2天，分送到罷免案選舉區內各家戶。

經中選會20日審定，共24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，將在7月26日投開票。面臨罷免投票的國民黨立委包含傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福。

至於其餘國民黨立委罷免案，包括馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等7件，都已進入補件查對階段，仍待地方選委會查對與中選會審定。

罷免

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