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溫馨牌迎大罷免 高虹安臉書曬「安定新竹」果凍花蛋糕

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高虹安今在臉書曬出一張收到支持者贈送的果凍花蛋糕合照，這款蛋糕是由新竹市政府勞青處開設的職訓課程培訓出來創業的新住民學員親手製作的，蛋糕上還用果凍寫上「安定新竹、市長加油」字樣。圖／高虹安提供
高虹安今在臉書曬出一張收到支持者贈送的果凍花蛋糕合照，這款蛋糕是由新竹市政府勞青處開設的職訓課程培訓出來創業的新住民學員親手製作的，蛋糕上還用果凍寫上「安定新竹、市長加油」字樣。圖／高虹安提供

罷免7月26日投票，藍白合力反罷免，新竹市上演市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐雙罷免戰局，民眾黨「中央保安隊」目前已進駐竹市，高虹安則打出溫馨牌，不定時在臉書曬出跑行程的暖心故事，包括今天收到一張收到支持者贈送的果凍花蛋糕合照，而這款蛋糕是由新竹市政府勞青處開設的職訓課程培訓出來創業的新住民學員親手製作的，蛋糕上還用果凍寫上「安定新竹、市長加油」字樣。

高虹安今在臉書曬出一張收到支持者贈送的果凍花蛋糕合照，照片中她手捧色彩繽紛、層次分明的透明果凍蛋糕，蛋糕上不但有立體花朵，還用果凍寫上「安定新竹、市長加油」字樣，祝福滿滿又超有創意。

高虹安這則貼文才剛發出3小時，就立刻引爆話題，吸引破7000網友按讚、支持者紛紛留言刷一排「安安市長加油」，還有人跟風回應「大展虹圖」。

據了解，這款蛋糕其實大有來頭，是由新竹市政府勞青處開設的職訓課程培訓出來創業的新住民學員親手製作的。訂購的支持者知道市長平常就很喜歡果凍花蛋糕，便特別訂製這款獨一無二的「安定新竹」蛋糕為她打氣，也讓更多人看見新住民媽媽們的用心與實力。

高虹安在貼文中也搭上大展鴻圖的時事梗，「安定新竹 大師親手提筆字」、「7月26日投不同意的人 有料」，她說，這除了是一份祝福，這份果凍花蛋糕也成了新竹市府推廣多元文化與在地職訓成果的最佳見證。

為了因應擾動政壇多時的「大罷免」風潮，高虹安近期積極因應綠營攻勢，不只跑市場、發文宣，還站上肥皂箱，在各大上班族通勤路口鞠躬請託，試圖用政績與拚勁，對抗來勢洶洶的罷免動員，民眾黨則用全黨之力相挺，以選舉規格迎戰罷免。

高虹安說，新竹面臨雙罷，這根本就是政治鬥爭與奪權操作，許多民主國家成熟的制度並沒有罷免制度，主因是相信透過民主選舉出來的首長具有民意基礎，而非選輸就翻桌。

高虹安指出，光要罷免新竹市長就得花掉3000多萬元公帑，這些錢可以用在孩童營養午餐、日照中心、造橋鋪路、疫苗補助，綠營卻選擇將這些錢花在奪權操作下。市長一但被罷免，將由民進黨執政的中央直接指派人選來當市長，強推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘就可以重新主導新竹市政。

高虹安 罷免

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