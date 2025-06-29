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桃三罷魯發小物夜市宣講罷免 魯明哲反制批綠資源介入

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
立委魯明哲連續辦理鄰里說明會，告訴支持者如何投不同意罷免票，呼籲人民726站出來投不同意罷免。圖／魯明哲團隊提供
立委魯明哲連續辦理鄰里說明會，告訴支持者如何投不同意罷免票，呼籲人民726站出來投不同意罷免。圖／魯明哲團隊提供

賴清德總統發出民進黨與罷團公民同行動員令，桃園三選區罷免魯明哲團體今天展開街頭發小物宣講、晚上中壢夜市由綠營市議員出席辦理大罷免宣講；立委魯明哲團隊今晚亦辦理2場鄰里說明會告訴支持者如何投票，魯明哲今天下午表示，綠資源介入，他抱著與民進黨再打一次選戰心態，請支持者726站出來投不同意罷免。

賴清德總統要民進黨與罷團公民同行，為綠營介入大罷免正名，桃三罷魯團體啟動車隊宣講罷免魯明哲行動，桃三罷魯領銜人羅怡雯今天與罷免志工上街頭發小物，宣講罷免魯明哲，高喊「726 投同意，反共護台最有力」口號，今晚辦理2場夜市宣講，民進黨市議員魏筠今晚與罷團在中壢夜市宣講大罷免。

羅怡雯表示，桃三罷魯的切入點不是仇恨值，秉持「守護國家、為愛而罷，歡喜做罷、理性談罷」立場，不用仇恨、不走對立，不看藍綠，只要民代真心為了國家，罷團不會攻擊魯明哲，而是看魯簽署的法條，是否代表當地民意、符合人民期望，而非一昧的站在黨的立場，如果提出符合人民期待的法案，人民就不用這麼辛苦走上街頭，用這麼強力方式來表達不滿。

魯明哲團隊今晚舉辦兩場說明會，宣講告訴支持者如何投下不同意罷免票，魯明哲表示，面對賴清德與團同行動員令，其實民進黨資源和民代、組織，早已介入罷團，他就是抱著與民進黨再打一次選戰，連續辦理鄰里說明會，告訴不清楚的支持者如何投不同意罷免票，7月後半期將辦理中大型場活動，6位立委相互合作，呼籲支持者 726 站出來投下不同意罷免票。

賴清德總統發出動員令，桃園三選區罷魯團體展開街頭發小物、夜市宣講罷免，喊同意罷免口號。圖／羅怡雯提供
賴清德總統發出動員令，桃園三選區罷魯團體展開街頭發小物、夜市宣講罷免，喊同意罷免口號。圖／羅怡雯提供
賴清德總統發出動員令，桃園三選區罷魯團體展開街頭發小物、夜市宣講罷免，喊同意罷免口號。圖／羅怡雯提供
賴清德總統發出動員令，桃園三選區罷魯團體展開街頭發小物、夜市宣講罷免，喊同意罷免口號。圖／羅怡雯提供
立委魯明哲（左二）連續辦理鄰里說明會，告訴支持者如何投不同意罷免票，呼籲人民726站出來投不同意罷免。圖／魯明哲團隊提供
立委魯明哲（左二）連續辦理鄰里說明會，告訴支持者如何投不同意罷免票，呼籲人民726站出來投不同意罷免。圖／魯明哲團隊提供

魯明哲 罷免

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