桃三罷魯發小物夜市宣講罷免 魯明哲反制批綠資源介入

賴清德總統發出民進黨與罷團公民同行動員令，桃園三選區罷免魯明哲團體今天展開街頭發小物宣講、晚上中壢夜市由綠營市議員出席辦理大罷免宣講；立委魯明哲團隊今晚亦辦理2場鄰里說明會告訴支持者如何投票，魯明哲今天下午表示，綠資源介入，他抱著與民進黨再打一次選戰心態，請支持者726站出來投不同意罷免。

賴清德總統要民進黨與罷團公民同行，為綠營介入大罷免正名，桃三罷魯團體啟動車隊宣講罷免魯明哲行動，桃三罷魯領銜人羅怡雯今天與罷免志工上街頭發小物，宣講罷免魯明哲，高喊「726 投同意，反共護台最有力」口號，今晚辦理2場夜市宣講，民進黨市議員魏筠今晚與罷團在中壢夜市宣講大罷免。

羅怡雯表示，桃三罷魯的切入點不是仇恨值，秉持「守護國家、為愛而罷，歡喜做罷、理性談罷」立場，不用仇恨、不走對立，不看藍綠，只要民代真心為了國家，罷團不會攻擊魯明哲，而是看魯簽署的法條，是否代表當地民意、符合人民期望，而非一昧的站在黨的立場，如果提出符合人民期待的法案，人民就不用這麼辛苦走上街頭，用這麼強力方式來表達不滿。