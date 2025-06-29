馬文君游顥罷免案 中選會本週徵詢委員是否成案

中選會今天說，若收到南投縣選委會函報國民黨立委馬文君、游顥罷免案補提查對結果，將依規先徵詢中選會過半委員以上的同意，決議是否先就這2件立委罷免案宣告成案並決定投票日期，若有相關決定會對外說明。

罷免馬文君、游顥的團體已分別在6月3日與6月4日，將補件的連署書送交至南投縣選委會查對，查對期間為40天；外界關注是否有可能與另25件罷免案一樣，在7月26日投開票。

中央選舉委員會今天說明，若收到南投縣選委會函報馬文君、游顥立委罷免案補提查對結果後，將依規徵詢中選會過半委員以上的同意，是否先就這2件立委罷免案宣告成案並決定投票日期，事後並循法定程序提交到預定在7月18日召開的中選會委員會議追認。

中選會說，由於南投縣選委會是在6月27日初審馬文君、游顥罷免案補提查對結果，因此預計將於6月30日至7月4日這一週徵詢中選會委員，屆時如果有相關決定，也會適時公開資訊。

中選會指出，依公職人員選舉罷免法規定，如果各區域立委罷免案有依法正式宣告成案，會在正式宣告成案後20天至60天內舉行投票；至於正式宣告成案與否、以及投票日期決定，依法須經中選會委員會審定，也得先徵詢過半委員同意後，再提交中選會委員會議追認，選務機關都會依法處理。

目前共有24案國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，將在7月26日投開票；其餘需要補件的罷免案包括羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，都已在近日補件，仍待地方選委會查對。